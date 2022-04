Sauerbrunner auf Augenhöhe mit Titelkandidat Siegendorf

Werbung

BAD SAUERBRUNN - SIEGENDORF 1:2.

Foto: BVZ

Zwar gingen die Hausherren selbstbewusst – mit zwei Siegen gegen Horitschon und Pinkafeld im Gepäck – in das Duell mit dem klaren Favoriten aus Siegendorf, allerdings fehlten wieder wichtige Mannschaftsstützen. So musste Stefan Vondraus mit Muskelfaserriss passen, Max Estl war gesperrt (fünfte Gelbe Karte), Timo Rzucidlo krank sowie Sebastian Tisch und Tomas Kubik noch nicht fit.

Der Matchplan der Gastgeber lag somit auf der Hand: aus einer gesicherten Abwehr heraus auf Chancen zu lauern. Und das gelang in Durchgang eins sehr gut. Der Lohn dafür? Eine frühe 1:0-Führung nach zehn Minuten.

Philipp Lang konnte im Strafraum nur noch per Foul gestoppt werden – Elfmeter. Den verwandelte Michael Kozak mit Saisontreffer Nummer 15. In der Folge blieb die Partie ein Duell auf Augenhöhe, in der die Kurort-Kicker allerdings einen Moment in Minute 32 verschliefen. Die Unachtsamkeit nutzte Siegendorfs Offensivmann Lukas Secco aus, um auf 1:1 zu stellen, gleichzeitig war das der Pausenstand.

Nach dem Wechsel blieben die Bad Sauerbrunner mutig, bei einem Schuss von Kozak (48.) musste sich Siegendorfs Schlussmann Sebastian Gessl ordentlich bemühen, um diesen zu entschärfen. 17 Minuten später fiel dann das entscheidende Tor: Siegendorfs Leo Tompte, der für den verletzten Simon Buliga ins Spiel kam, sorgte nach Ivanovic-Zuspiel für die Entscheidung (65.).

In der Schlussphase entschärfte Gessl noch einen Weitschuss von Kozak aus dem Kreuzeck und rettete so den Auswärtssieg. „Wir haben uns gewehrt, der Mannschaft kann man nichts vorwerfen“, so Bad Sauerbrunns Trainer Heinz Kremser bei seiner Analyse.

VORSCHAU: PARNDORF - BAD SAUERBRUNN, FREITAG, 19 UHR. Von einem Titelkandidaten-Duell zum nächsten – einfacher als zuletzt wird die Aufgabe für Bad Sauerbrunn nicht. Der SC muss nach Parndorf zum Tabellenführer. Dort ist man wie schon im Spiel gegen Siegendorf der Außenseiter – am Papier. Ziel für Heinz Kremser und seine Jungs: „Wir wollen auch Parndorf ärgern und vielleicht gelingt uns sogar mehr als das.“

Personell wird die Lage für den SCBS aber nicht wesentlich besser: Holger Knartz (Rippenprellung) ging angeschlagen aus dem Siegendorf-Spiel. Er wird voraussichtlich ebenso wie Julian Schrot (Knieproblem) fehlen. Dafür kommt mit Max Estl ein Kreativspieler zurück in den Kader, der höchstwahrscheinlich auch gleich in die Startelf der Bad Sauerbrunner rutschen wird.