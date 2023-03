Schattendorfs Chance zur Revanche

Werbung

schattendorf - klingenbach, SAMSTAG, 17 uhr. „Wir haben definitiv eine Rechnung offen“, stellt Alfred Wagentristl klar. Warum? Beim Hinspiel kämpfte Klingenbach den Aufsteiger nieder, siegte daheim klar mit 4:0 und hinterließ ordentlichen Eindruck, aber keine Angst beim SVS. „Klingenbach hat jetzt eine doch veränderte Mannschaft. Mirza Sejmenovic, Stefan Reinhalter und Christopher Pinter sind weg, Goalgetter Alex Hofleitner gesperrt“, weiß Schattendorfs Coach, dass die Gäste personell ganz anders aufgestellt sein werden als noch im Hinspiel.

Und das 0:2 beim Rückrundenstart in Horitschon stellt für Wagentristl keinen Beinbruch dar: „Das Ergebnis war nicht gut, aber wir haben schon gezeigt, dass wir kämpfen können.“ Außerdem gab sein Team im Herbst nur in seltenen Fällen den Eindruck ab, nicht in die Liga zu gehören. „So gehen wir auch in der Rückrunde in die Spiele, wir wissen, dass wir mithalten können“, so Wagentristl, der gegen Klingenbach personell nur ein Fragezeichen hat. Gerhard Karner ist angeschlagen, ein Einsatz noch ungewiss. „Ansonsten sind alle dabei und mit Sicherheit motiviert.“ Was den Coach auch noch zuversichtlich stimmt, ist das Heimspiel. Zehn der 14 Punkte holte man im heimischen Grenzstadion. „Wir wissen um unsere Qualitäten, die wir im Herbst vor allem daheim ausspielen konnten.“

Bleibt für den Aufsteiger zu hoffen, dass er diese wieder präsentieren kann. Die Konkurrenz im Rücken schläft nicht, Winter-Schlusslicht Andau beispielsweise schrieb beim Frühjahrsauftakt in Rudersdorf voll an.