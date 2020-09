Am Samstag feierte der ASV Siegendorf sein 90-Jahr-Jubiläum und ließ dabei noch eine Transferbombe platzen. Der ASV schlug noch einmal auf dem Transfermarkt zu und sicherte die Dienste des Ex-Mattersburgers Alois Höller.

„Für uns ist das eine echte Transferbombe“

„Wir wollten ihn eigentlich schon im Sommer haben. Nach dem ganzen Skandal um die Commerzialbank mussten wir aber auf die Freigabe des Masseverwalters warten, die haben wir dann am Samstag bekommen“, berichtete Siegendorfs Sportlicher Leiter Harald Mayer. Der 31-jährige ehemalige SV Mattersburg-Profi spekulierte bis zuletzt auf ein weiteres Engagement im Profibereich. Unterdessen hielt sich Höller beim 1. Landesliga-Klub in Niederösterreich, dem USV Scheiblingkirchen, fit.

Nur wenige Kilometer von seiner Heimatgemeinde Lichtenegg entfernt, war der Flügelflitzer als Trainingsgast im Einsatz. „Er hat sich auch immer entschuldigt, wenn er einmal keine Zeit für’s Training hatte. Bereits beim zweiten Training wollte er die Namen aller Mitspieler wissen, um sie während dem Training besser coachen zu können. Ein Super-Typ“, schwärmte sogar Scheiblingkirchen-Coach Thomas Husar über seinen Gastspieler.

Höller war ein absoluter Wunschspieler von Trainer Josef Kühbauer. Folgerichtig stellt Harald Mayer auch klar: „Für uns ist das eine richtige Transferbombe.“ Am Montag war Alois Höller das erste Mal beim Training – und sagt. „Siegendorf will unbedingt aufsteigen, den Weg will ich auch bestreiten.“