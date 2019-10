Nach dem hart erkämpften Auswärtssieg in Klingenbach will Trainer Heinz Kremser am Samstag gegen den SC Pinkafeld unbedingt nachlegen: „Außerdem wollen wir den guten Mittelfeldplatz durch einen Heimsieg behaupten und im Wetterkreuzstadion wieder an unsere Heimstärke anknüpfen.“

Der Kader dürfte dem Fußball-Lehrer vollzählig zur Verfügung stehen. In der letzten Saison kassierten die Kurortler gegen die Südburgenländer eine 3:1-Auswärtsniederlage und am eigenen Platz sogar eine 0:5-Schlappe. „Es wäre an der Zeit, dass wir uns Punkte gegen die Burschen aus Pinkafeld holen“, meint der motivierte Abwehrchef und Kapitän Thomas Ofner vor dem Duell. Pinkafeld-Trainer Florian Hotwagner: „Auch wenn wir in der Vorsaison dort mit 5:0 gewannen, erwarte ich eine heimstarke Elf. Dennoch ein Gegner in Reichweite, wir wollen beide den Anschluss an die Spitze wahren.“ Personell kehren bei den Pinkafeldern Niko Nagy und Niklas Szabo zurück, dafür könnte Hannes Gamperl fehlen. Sein Comeback feiert zudem nach längerer Verletzungspause auch Michi Pahr.