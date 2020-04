Insgeheim rechnen schon alle Vereine mit einem Abbruch der laufenden Saison im Amateur-Fußball. Offizielle Stellungnahmen durch den ÖFB oder die Landesverbände gibt es aber noch keine, diese werden wohl in der kommenden Woche nach der ÖFB-Präsidiumssitzung am 15. April folgen.

Zwei Varianten sind im Fall eines Abbruchs jedenfalls wahrscheinlich: eine komplette Annullierung oder eine Wertung der Hinrunden-Tabelle als Endtabelle. „Annullieren wäre aus meiner Sicht die am wenigsten fairste Lösung. Weil Teams die weit vorne sind oder weit abgeschlagen dann extrem profitieren oder stark benachteiligt werden“, meint Bad Sauerbrunn-Obmann Gerhard Kern. Sein Ansatz: „Entweder ein Play Off um Auf- sowie Abstieg oder den aktuellen Stand werten.“

„Ich gehe davon aus, dass annulliert wird, das wäre die fairste Lösung"

„Ich gehe davon aus, dass annulliert wird, das wäre die fairste Lösung“, erklärte hingegen Oberpetersdorf-Trainer Kurt Jusits, dessen Team bei einer Wertung der Hinrunde absteigen würde. Genau das entgegengesetzte „Problem“ hätte der FC Deutschkreutz. Als Herbstmeister wäre die Elf von Trainer Didi Heger zum Aufstieg in die Regionalliga Ost berechtigt. „So schön es auch wäre, als Meister gewertet zu werden, wäre die Regionalliga für uns kaum machbar“, so FCD-Obmann Manfred Scherz. Entspannter ist es in Ritzing und Horitschon. „Ich weiß nicht, was die bessere Lösung wäre. In Wahrheit ist es eine Geschmackssache“, legte sich Horitschon-Coach Hannes Marzi, dessen Team nach der Hinrunde Platz elf belegte, nicht fest. Ritzing-Manager Mario Posch (Platz sechs nach der Hinrunde) tut sich schwer mit einer Entscheidung zwischen den Szenarien: „Ich würde das Annullieren bevorzugen, aber man kann es nicht jedem recht machen.“