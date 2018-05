MATTERSBURG AMATEURE - STEGERSBACH 5:1.

Die Hausherren gingen gegen die Südburgenländer wieder mit drei Stürmern in die Partie und von Beginn weg war zu erkennen, dass die SVM-Fohlen diese drei Punkte unbedingt wollten. Bei gleichzeitigem Punkteverlust der Siegendorfer in Markt Allhau würde dies den Meistertitel bedeuten. „Wir waren fest entschlossen, das merkte man von Anfang an in jedem einzelnen Zweikampf. Es war rasch klar, dass da heute nichts schiefgeht“, resümierte Amateure-Coach Markus Schmidt.

Die Weichen waren vor allem auch deshalb rasch gestellt, weil Barnabas Varga ein Zuspiel von Stephan Schimandl bereits nach sechs Minuten per Kopf versenkte und nur kurz später im Eins-gegen-Eins-Duell mit Gäste-Goalie David Kraft Sieger blieb. Die Stegersbacher waren zu harmlos, um die kompakt agierenden Heimischen zu gefährden. Vor der Pause nutzte Luka Pisacic eine tolle Vorlage von Christoph Halper zum Pausenstand. Nach der Pause ein ähnliches Bild: Die Gastgeber mit deutlich mehr Spielanteilen und vielen gefährlichen Offensivaktionen. Pisacic und der junge Filip Borsos sorgten noch zweimal für grün-weißen Jubel und einen souveränen 5:1-Heimsieg.

Vorschau: Am Sonntag um 15 Uhr gastieren die Schmidt-Schützlinge in Wimpassing und der Coach ist motiviert: „Wir werden trotz der entschiedenen Meisterschaft nicht locker lassen. In Wimpassing konnten wir bisher noch nicht gewinnen, das wird unser Ziel sein. Auch wenn wir wieder mit einer sehr jungen Mannschaft auf

eine sehr abgezockte und routinierte Mannschaft treffen werden.“ Der Kader dürfte vollständig zur Verfügung stehen.

DRASSBURG - PINKAFELD 3:1.

„Es war ein schweres Spiel für uns und es war im Laufe des Spiels klar, dass der gewinnen wird, der das erste Tor schießen wird“, analysierte Draßburg-Trainer Josef Kühbauer nach dem Heimsieg gegen die Südburgenländer. Vor der Pause sahen die rund 250 Zuschauer Chancen auf beiden Seiten. Draßburgs junger Goalie Lukas Stifter konnte sich ebenso einige Male auszeichnen wie Gäste-Tormann Andreas Diridl.

In der zweiten Halbzeit durfte dann auf Draßburger Seite auch gejubelt werden. Nachdem ein Treffer der Pinkafelder wegen angeblichem Abseits nicht anerkannt wurde, schlugen die Heimischen zu: Erst holte Goalie Diridl Patrick Derdak von den Beinen und Ygit Sari verwandelte den Elfmeter zur Führung. Danach traf Michael Pahr nach scharfem Sari-Stanglpass ins eigene Tor, ehe Fabian Kornholz mit einem „Schmankerl“ für die die endgültige Entscheidung sorgte: Er überlupfte Diridl aus rund 30 Metern zum 3:0. Anze Kozak sorgte per Elfmeter für den Endstand (90.).

Vorschau: Am Samstag um 17.30 Uhr geht es für Derdak und Co. nach Neuberg. „Sie sind wieder voll im Rennen um den Ligaerhalt, obwohl sie schon so gut wie abgestiegen waren. Es erwartet uns ein sehr hartes Spiel, davon bin ich überzeugt“, so ASV-Coach Josef Kühbauer. Markus Knebel dürfte wieder zur Verfügung stehen. Philipp Puchegger fehlt weiterhin wegen einer Sprunggelenksverletzung.

SANKT MARGARETHEN - BAD SAUERBRUNN 1:3.

Der Aufsteiger sorgte mit diesem starken Auftritt für eine große Überraschung, hatte man doch die vom Ex-Mattersburg-Profi Marek Kausich betreuten Sankt Margarethener vor der Begegnung favorisiert. Der Sieg der Blau-Weißen ging schlussendlich auch in dieser Höhe in Ordnung, denn der Auftritt der Kausich-Schützlinge ließ an diesem Tag schwer zu wünschen übrig. „Man hat gesehen, dass die Luft draußen ist, aber so wie sich die Mannschaft heute präsentiert hat, war das eine Frechheit.

Das war in jeder Hinsicht ein enttäuschender Auftritt, da lasse ich keine Ausreden gelten. Vor allem die Routiniers haben diesmal ordentlich versagt, da hat keiner seine Leistung gebracht. Da können die Jungen dann auch nicht mitziehen“, ärgerte sich Sankt Margarethen-Trainer Marek Kausich maßlos über den Auftritt seiner Schützlinge. Nach 13. Minuten versenkte Philipp Knotzer einen Walzer-Stangler am zweiten Pfosten. Ein Doppelschlag vor dem Pausenpfiff sorgte letztlich dann für die Entscheidung. Zunächst war Keeper Michael Wenzl bei einem Weitschuss von Christian Por nur mehr mit den Fingerspitzen dran (35.), ehe Knotzer mit einem Schlenzer ins Kreuzeck alles klar machte.

Vorschau: Am Sonntag empfangen die Spieler von Trainer Heinz Kremser ab 15 Uhr die Kicker von Markt Allhau, die im Herbst mit 4:1 besiegt wurden. „Damals bis dahin sicher unsere beste Partie. Wir müssen zwar immer noch Thomas Ofner und Daniel Hutter vorgeben, wollen aber unseren vierten Platz in der Rückrundentabelle verteidigen.“ Markt Allhaus Pressesprecher Ewald Musser bestätigte: „Dort können wir diesmal ohne Druck völlig befreit aufspielen.“ Jannick Neubauer sollte bei den Südburgenländern wieder mit dabei sein.