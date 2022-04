Zugeschlagen: Melanie Trejo triumphierte

Werbung

Foto: BVZ

Federführend im Hintergrund agierte einmal mehr Mama Marion, wenn es um das Ausfüllen der Stimmzettel für Tochter Melanie geht: „Dabei haben wir die Wahl heuer fast verschlafen, erst zwei oder drei Wochen vor Schluss begonnen Stimmzettel auszufüllen.“ Das wurde dann aber organisiert und zielstrebig in die Hand genommen: „Und Familie und Freunde waren dann auch recht fleißig“, so Marion Trejo.

Letztendlich gab es 1.271 Stimmen für die Tochter, die sich wieder BVZ-Sportlerin des Jahres im Bezirk Mattersburg nennen darf. Neuland ist es für die Athletin vom Frieways Karateklub nämlich nicht. Schon 2017 gewann Trejo. Die aktuell 16-Jährige ist also bereits zweifache Triumphatorin bei der BVZ-Sportlerwahl.

Die Europameisterschaft ist das erklärte Ziel

2022 will Trejo auch auf der Matte überzeugen, bislang hat sie das bereits. Seit November ist sie in der U18-Klasse, was zunächst natürlich eine große Umstellung bedeutete. Immerhin sind hier auch deutlich ältere Gegnerinnen am Start. Dass sie aber auch da mithalten kann, bewies sie bei einem Turnier in der Slowakei, wo ihr auf Anhieb mit Rang drei der Sprung auf das Siegerpodest gelang – und das bei mehr als 30 Teilnehmerinnen.

In dieser Tonart soll es für die junge Sportlerin weitergehen, die in dieser Saison ein erklärtes Ziel hat: „Die Teilnahme bei der Europameisterschaft in Prag“, stellt die Sportlerin des Jahres klar. Noch ist das Ticket nicht gelöst, die nächste Chance auf die Qualifikation besteht aber schon in zwei Wochen, wenn die 16-Jährige Bad Sauerbrunnerin nach Zypern zum Youth League-Turnier reist, das auch zur EM-Qualifikation zählt.