Wiesener Martin Kisela trifft doppelt

Die 1. ASKÖ E-Dart-Landesmeisterschaften im ehemaligen SVM-Cafe in Mattersburg zeigten, dass auch im Burgenland der Dartsport einen Aufschwung erlebt. Fast 100 Spieler nahmen an den Meisterschaften beziehungsweise am Einzel-Open teil. Unter den Startern waren auch sieben Frauen. Der jüngste Teilnehmer war knapp 16 Jahre.

Popovits resümiert über einen „vollen Erfolg“

Die 20 E-Dart-Automaten wurden extra für die Meisterschaften aufgestellt. Sowohl bei der ASKÖ-Landesmeisterschaft, als auch beim anschließenden Einzel-Open war Martin Kisela aus Wiesen eine Klasse für sich. Bei den ASKÖ-Landesmeisterschaften siegte er vor Holger Kopp und Roland Freistätter. Beim Einzel-Open siegte Kisela vor Domenic Doubek und Kopp. Dart-Landesreferent Gerald Popovits ist vom Ablauf der Premiere begeistert: „Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Einige 180-iger zeigen über das sehr hohe Niveau des Turniers.“