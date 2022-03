Ein Kindheitstraum bei Wahl-Sieggrabenerin Belinda Weinbauer

Werbung

Belinda Weinbauer entdeckte mit acht Jahren in der Nähe des Wochenendhauses ihrer Tante in Oberösterreich einen Springreitstall und wollte unbedingt mit dem Reiten beginnen. „Wenn du neun bist“, sagte ihre Familie und glaubte, sie würde bis dahin sicher wieder darauf vergessen haben.

Dem war nicht so und ab dem neunten Lebensjahr war es besonders Belindas Opa, der sie regelmäßig zum Reiten fuhr und viel Verständnis für die Leidenschaft seiner Enkelin aufbrachte. „Stundenlang hat mein Opa damals auf mich gewartet, während ich im Stall war, ich verdanke ihm sehr viel“, erinnert sich Belinda. Ihren 13. Geburtstag wird die Dressurreiterin wohl nie vergessen, denn da überraschte sie ihre Familie mit Oliver, einem dreijährigen Tschechen. Eigentlich als Freizeitpferd gekauft, schafften es die beiden zu ersten Erfolgen in der Klasse A und L.

„Ich habe ihn gleich so verritten, da wusste man nicht mehr, ob er galoppiert oder trabt.“

„Heute würde ich Eltern dringend davon abraten, für ihr Kind ein junges Pferd zu kaufen. Da hatten wir richtig Glück.“

Mit ihrem Lehrmeister Tiberius, der bereits bis Kleine Tour ausgebildet war, startete Weinbauer dann turniermäßig durch. Mit leichten Anfangsschwierigkeiten allerdings: „Ich habe ihn gleich so verritten, da wusste man nicht mehr, ob er galoppiert oder trabt. Doch mit viel Arbeit und Hilfe durch meine damaligen Trainer hat er mich von der Klasse A bis zum fünften Platz bei der Europameisterschaft in Bern getragen.“

Mit Tiberius, einem Kämpfer im Viereck, feierte die Nachwuchshoffnung viele internationale Erfolge bei den Junioren und Jungen Reitern und erreichte auch ihren ersten Staatsmeistertitel bei den Jungen Reitern. Als ihr geliebter Tiberius an einer Kolik verstarb, war Weinbauer am Boden zerstört und wollte das Reiten aufgeben.

In der Dressur-Szene hervorragend vernetzt

Doch dann galoppierte Donaufürst in ihr Leben, ein dänischer Wallach aus dem Besitz der Familie Max-Theurer, mit dem sie 1997 bei der EM der Jungen Reiter das Kleine Finale sogar gewinnen konnte. Eine zweite Goldmedaille bei den Staatsmeisterschaften folgte. „Meine Eltern standen mir stets nicht nur finanziell, sondern auch persönlich zur Seite, sie haben mich zu allen Trainings und Wettkämpfen begleitet.“ Bei Sissy und Hans Max-Theurer wurde Weinbauer zur Grand Prix-Reiterin ausgebildet. Auf Schloss Achleiten hatte sie die Möglichkeit, verschiedenste Pferde zu reiten und profitierte vom Wissen und der großen Erfahrung von Hans Max.

2004 begann die Zusammenarbeit mit ihrem Lebensgefährten Peter Gmoser und bald darauf mit dem dänischen Wallach Debut Dallas, der im Besitz von Pernille Hladik steht. „Daraus ist eine wunderbare Freundschaft entstanden und Pernille unterstützt mich bis heute. Eben erst haben wir Fustanella OLD verabschiedet, mit der mich eine elfjährige Partnerschaft verbindet. Wir haben einige internationale Turniere gewonnen und an der EM in Rotterdam sowie in Aachen 2021 erfolgreich teilgenommen.“ Ein weiteres Nachwuchspferd von Pernille Hladik, die Oldenburger Landeschampionesse Aurelia, hat bereits ihre Box in Sieggraben bezogen.

Ebenfalls ein besonderes Pferd ist der imposante Hannoveraner Söhnlein Brilliant MJ. Nach nur zwei Monaten gemeinsamer Arbeit ging es 2016 zur Österreichischen Staatsmeisterschaft in Fritzens (Tirol), mit dem Ziel, ein gutes Sichtungsergebnis zu erreichen. Dieser Ausflug endete am Siegespodest der Staatsmeisterschaften.

Damit startete die Karriere dieses Paares. 2017 gab es Siege in Italien und Achleiten. Bei der Mannschafts-EM in Göteborg wuchs Söhnlein nochmals über sich hinaus, belegte im Finale Rang 14. Es folgten der zweite Staatsmeister-Titel und 2018 das Weltcup-Finale in Paris. In diesem Jahr konnte Belinda mit einem weiteren Jerich-Pferd, der Westfalen-Stute Fräulein Auguste MJ, ihren Staatsmeister-Titel verteidigen.

Auf die Frage, wer in die Hufstapfen von Söhnlein, Fusti und Fräulein treten soll, antwortet die Wahl-Sieggrabenerin: „Große Hoffnung setze ich auf die Stute Weihronce, eine Tochter von Weihegold, die im Besitz der deutschen Erfolgszüchterin Christine Arns-Krogmann steht. Ohne solch eine Unterstützung wäre es für mich gar nicht möglich, in dieser Liga zu reiten.“

Auch als Trainerin konnte sich Weinbauer einen Namen machen. Lilli und Oskar Ochsenhofer begleitete sie auf mehreren Europameisterschaften, bei denen sich das Geschwisterpaar aus Bad Tatzmannsdorf mehrmals für das Finale qualifizieren konnte. Der größte bisherige Erfolg: Lillis Bronzene mit ihrer Stute Sanibel bei der Children Tour in Frankreich.