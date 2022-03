Gmoser gesichtet

Am Wochenende fand in Weikersdorf die erste Sichtung in der Dressur statt. Mit einem positiven Sichtungsergebnis erhielten die Reiter:innen die Starberechtigung für internationale Turniere im In- und Ausland.

Peter Gmoser vom Reitsportzentrum Pannonia Sieggraben ritt mit Banderas zwei Mal den zweiten Platz mit 68,467% und 68,480% im Grand Prix (Sichtung Große Tour.) Mit Foreman MJ siegte er zwei Mal mit 73,070% im Prix St. Georg und in der Intermediaire I mit 71,535% (Sichtung Kleine Tour). In der Großen Tour mussten mindestens 67% für die Starterlaubnis auf internationalen Turnieren im Ausland beziehungsweise 66% für die Starterlaubnis auf internationalen Turnieren in Österreich erreicht werden.

In der Kleinen Tour mussten mindestens 66% für die Starterlaubnis auf internationalen Turnieren im Ausland beziehungsweise 65% für die Starterlaubnis auf internationalen Turnieren in Österreich erreicht werden.