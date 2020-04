Eigentlich wäre Belinda Weinbauer derzeit im Dauerstress. Die Olympia-Qualifikation wäre in der finalen Phase. Weil Südafrika und Brasilien die erforderliche Einzelpunktezahl verpassten, rückte Österreich für den Teambewerb in Tokio nach. Doch die Spiele in Japan sind um ein Jahr verschoben, die Qualifikation vertagt, damit steht auch für Weinbauer statt Stress derzeit Entspannung an.

„Wir haben beim Trainieren keinen Druck, müssen nicht schon ans nächste Turnier am kommenden Wochenende denken. Wir können jetzt ganz entspannt an den Grundlagen arbeiten, sehr locker und mit viel Abwechslung“, erzählt die Dressur-Amazone aus ihrem Alltag in Zeiten von Corona. Natürlich musste auch der Reitschulunterricht ausgesetzt werden. Somit lebt Weinbauer nur mit Lebensgefährten Peter Gmoser (Olympiastarter 2000) alleine in Sieggraben. „Wir leben hier am Berg in Isolation“, nimmt es die gebürtige Oberösterreicherin gelassen. Immerhin gilt es ja nach wie vor auch die 20 Pferde zu versorgen. „Wir kümmern uns um genügend Bewegung für alle, halten telefonisch Kontakt mit unseren Einstellern, unseren Schülerinnen. Irgendwann werden wir alle wieder hier auf unserer Anlage begrüßen dürfen.“

„Wir leben hier am Berg in Isolation.“ Belinda Weinbauer verbringt die Coronazeit mit ihrem Lebensgefährten Peter Gmoser und 20 Pferden gemeinsam in Sieggraben.

Wann das sein wird, ist derzeit freilich noch fraglich. Weinbauer hofft zumindest, dass es ab Juli wieder möglich ist Turniere zu reiten. Der Saisonstart Anfang März war nämlich durchaus vielversprechend. Im Ebreichsdorfer Magna Racino holte die Wahl-Sieggrabenerin mit Fräulein Auguste MJ 68,465 Prozent in der Inter II und 71,260 Prozent im Grand Prix. An diese Leistungen will die Vize-Staatsmeisterin bald anschließen: „Ich bin viel in telefonischem Kontakt mit den anderen Dressurreitern in unserem Olympia-Kader. Am meisten mit Vici (Max-Theurer, Anm.) und Christian (Schumach, Anm.) – wir hoffen alle darauf, dass wir uns bald im Turnierviereck wiedersehen.“

Mit der Zwangspause hadert die Burgenländerin allerdings nicht, darf sie auch nicht, weil „die Gesundheit klar vorgeht“, sagt die Olympia-Kaderreiterin pragmatisch: „Das habe ich aus dem Sport gelernt, dass man Dinge, die nicht zu verändern sind, annehmen muss. Sonst verschwendet man unnötig Energie“, macht Weinbauer aus der Situation das Beste.