Als der ASV Draßburg in der vergangenen Saison seinen größten Erfolg in der Geschichte des Vereins — den Meistertitel in der Burgenlandliga und den damit verbunden Aufstieg in die Regionalliga — einfuhr, wurde der Kader für die neue Herausforderung punktuell adaptiert. Einer der Neuen, die im Sommer zu den Burgenländern stießen, war Marco Anderst. Der Mittelfeldmann kam vom Team Wiener Linien nach Draßburg und nahm einiges an Regionalliga-Erfahrung mit.

Als Leithammel für die junge und noch großteils unerfahrene Mannschaft in Sachen 3. Liga, wurde der 28-Jährige seiner Rolle vollauf gerecht. „Er hat sogar die Erwartungen übertroffen, ist für uns ein mittlerweile unverzichtbarer Spieler“, so Obmann Ernst Wild. Für Anderst selbst, der in allen Regionalliga-Spielen der Draßburger in der Startelf stand, ist sein aktueller Verein einer, bei dem er sich richtig wohlfühlt: „Ich bin am ersten Tag, als ich hier hergekommen, bin unglaublich toll aufgenommen worden. Der Verein ist sehr familiär, man fühlt sich da einfach richtig wohl.“

„Mir taugt es, Jungen etwas weiterzugeben“

Wohl fühlt sich Anderst auch in seiner Rolle als Routinier, mit 28 ist er der drittälteste Spieler im Kader und meint: „Mir taugt es sehr, den jungen Spielern etwas weiterzugeben. Ich habe aus meiner Karriere ja schon einiges mitgenommen – auch manches, das nicht gut lief und da versuche ich die Jungs vor diesen Fehlern zu bewahren.“ Nicht so gut lief es für Draßburg auch im Herbst gegen Traiskirchen, wo man nach Führung am Ende in der Nachspielzeit noch verlor: „Das war der bitterste Moment in dieser Saison“, so Anderst, für den es mit seinen Draßburgern aber auch zahlreiche Höhepunkte gab: „Speziell das 6:1 in Wiener Neustadt, nach 0:1-Rückstand, war wirklich herausragend. Und auch auf das Unentschieden gegen meinen Ex-Klub Ebreichsdorf, bei dem wir krasser Außenseiter waren, blicke ich gerne zurück.“

Nach vorne blicken, heißt für Anderst bereits an die neue Saison zu denken: „Ich hoffe, dass wir im August spielen können. Sommerurlaub gibt es heuer eh keinen.“ Fit hält sich Anderst bis dahin mit Krafttraining und Laufen, weil mit dem Ball … „da geht in einer Wohnung nicht wirklich viel.“