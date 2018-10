Dem siebenjährigen Ricardo Bauer fährt am Motorrad so schnell keiner davon. Der Antauer ist nämlich ein Naturtalent. In dieser Saison gewann er die Gesamtwertung des Junior Enduro Cups und wurde Gesamtzweiter der Motocross-Rennserie AMA (Amateur Masters Austria). Im Enduro Kids Cup wurde Bauer Dritter im Gesamtklassement, obwohl er ein Rennen weniger als die Konkurrenz bestritt.

| BVZ

Um Weihnachten wird sich Bauer dann schon auf die neue Saison vorbereiten, da geht es zum Training nach Spanien. Dort soll sich herauskristallisieren, ob der Youngster neben der 50 ccm-Klasse, in der kommenden Saison auch in der 65 ccm-Klasse starten wird. „Das ist eine Konzentrationsfrage, von der Leistung hat er es auf alle Fälle drauf“, weiß Mama Justina Bauer, immerhin trainiert ihr Filius fünfmal wöchentlich.

„Er verlangt danach“, erzählt die Mutter. Für den Motorsport hat Bauer junior auch das Kicken aufgegeben, denn sein Herz gehört den Zweirädern – vom Fahrrad ging es nahtlos auf das Bike, das macht sich bezahlt: „Das 65 ccm-Rad ist mit Schaltung. Es ist uns gesagt worden, er wird ein Monat brauchen, bis er damit fahren kann. Nach drei Tagen hat er es gekonnt“, wollen Justina und ihr Mann Patrick, sowie Trainer Philipp Ringhofer das Talent fördern.