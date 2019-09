Die One Wheel Dragons waren in den vergangenen Tagen wieder fleißig unterwegs. Das Trio Leopold Treitler (Berglauf), Heinz Treitler (SUP-Paddeln) und Leopold Treitler (Downhill) stellte sich der Herausforderung Hike-Bike-Surf-and Turf in Sankt Corona/Wechsel. Dabei wurden die drei Zeiten der Teildisziplinen addiert. Die Rohrbacher erreichten den exzellenten dritten Platz. Dabei hatte die Konkurrenz auf ihren Mountainbikes gegenüber den Einrad-Artisten beim Downhill Vorteile, doch Lukas Treitler schlug sie alle.

BVZ

Am Wochenende gingen acht Drachen dann wieder auf Bergtour. Nachdem die One Wheel Dragons im Vorjahr den Großglockner bezwangen, zog es die Sportler diesmal nach Bad Kleinkirchheim. Auf einem Rad ging es die Nockalm-Panorama-Straße hinauf. 1.300 Höhenmeter galt es für die Sportler zu überwinden. Nach dem Aufstieg ging es über diverse Wanderwege zurück ins Tal. Dieses Wochenende steht für die Rohrbacher Einrad-Artisten noch ein Wettkampf als Saisonfinale an. In Machtrenk findet das Finale der Trialmeisterschaft statt.