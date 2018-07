Eine kleine, aber hochkarätige Mannschaft schickten die One Wheel Dragons aus Rohrbach ins Rennen um die Österreichischen Meistertitel in Bad Goisern. Lena Maierhofer war im Downhill-Bewerb einmal mehr eine Klasse für sich und holte sich zum wiederholten Male Gold bei der Ö-Meisterschaft. „In dieser Disziplin sind die Damen der One Wheel Dragons bereits seit 2009 ungeschlagen“, applaudiert Präsident Erwin Pieler über den zehnten Staatsmeistertitel en suite.

Nachwuchshoffnung Lukas Treitler fuhr in der U12-Kategorie zu Gold im Einrad-Downhill und schnappte sich zusätzlich noch die Gesamtwertung in der internationalen Klasse. Papa Leopold Treitler holte sogar eine Medaille mehr als der Filius, alleine die Goldene sollte dem Senior verwehrt bleiben: Platz zwei im Downhill-Bewerb und im Marathon-Rennen, dazu Rang drei in der österreichischen Gesamtwertung. Vereinspräsident Pieler belegte Rang vier beim Downhill und wurde Sechster beim Marathon. In beiden Disziplinen konnte der „Drachenhäuptling“ seine Zeit aus dem Vorjahr deutlich unterbieten.