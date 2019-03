Abseits der Ergebnisse machte in Fußballerkreisen zuletzt ein pikantes Schreiben des ASV Siegendorf (das der BVZ vorliegt) an Ex-Goalgetter Christopher Pinter die Runde. Darin erteilt ihm der Klub nach einem einstimmigen Vorstandsbeschluss „ab sofort und auf unbestimmte Zeit“ ein Platz- und Betretungsverbot. Pinter ist es laut Schreiben auch „bis auf weiteres ausdrücklich verboten, sowohl den Sportplatz […] als auch jegliche Veranstaltung des ASV Siegendorf, welcher Art und an welchem Veranstaltungsort auch immer, zu besuchen und zu betreten.“ Der gleiche Brief ging auch an den ehemaligen Vizepräsidenten des ASV, Karl Kruisz. Dieser wollte dazu nichts sagen, nur so viel, dass er den Brief (noch) nicht bekommen hat.

Starker Tobak. Noch dazu, wo man sich seitens des ASV Siegendorf zum Grund dieses Beschlusses nur dezent äußern will. Viel heftiger brodelt da freilich die Gerüchteküche. Dort heißt es, es könnte einen Zusammenhang mit einer anonymen Briefserie, die vor ungefähr einem Jahr im Siegendorfer Umkreis die Runde machte, geben. Damals wurden mehrere anonyme Briefe in Umlauf gebracht, die vermeintliche interne E-Mails offenlegten, aber auch Vorstandsmitglieder anschwärzten. „Wir können in diese Richtung nichts beweisen, deshalb will ich mich auch nicht dazu äußern“, meinte Siegendorfs Sektionsleiter Harald Mayer.

Auch der betroffene Spieler, Christopher Pinter, der mittlerweile beim ASV Draßburg kickt, enthielt sich auf BVZ-Nachfrage der Stimme und wollte keinen Kommentar zur Causa abgeben. Apropos: In der Burgenlandliga-Rückrunde trifft Pinter noch auf seinen Ex-Klub Siegendorf – auf der Draßburger Anlage.