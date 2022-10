Ozelots Stinatz: Großer Wurf steht bevor

Werbung

Die erste Flag Football-Landesmeisterschaft wurde am letzten Wochenende am ehrwürdigen Stinatzer Sportplatz unter dem Decknamen „Uhudler Bowl“ ausgetragen. Neben den Hausherren von den Ozelots Stinatz, nahmen auch die Teams von den Guardians aus Oberwart, den Pannonia Eagles aus Baumgarten und den Pekkas Neudörfl teil. Vier Vereine, die die rot-goldene Football-Fahne schon in den letzten Jahren hochhielten. Rund 200 Fans wollten sich dieses sportliche Spektakel nicht entgehen lassen und sorgten für gute Stimmung. Bereits im ersten Halbfinalspiel zwischen den Ozelots und den Eagles gab es die erste Überraschung, denn die Hausherren mussten früh die Segel streichen.

Baumgarten entschied ein enges und kampfbetontes Spiel letztendlich mit 27:20 für sich. Damit war nicht unbedingt zu rechnen, denn die Ozelots, die mit ihrer Einser-Garnitur antraten, galten doch als Favorit. In der zweiten Partie trafen dann die Guardians auf die Pekkas Neudörfl. Und auch dieses Aufeinandertreffen sollte ähnlich umkämpft wie Spiel eins bleiben. Das glücklichere Ende hatten die Neudörfler dann für sich, die mit einem knappen 21:20 den Finaleinzug sicherten. Positiv aus Ozelots-Sicht: Zumindest den dritten Platz konnte man sich nach einem 20:19-Derbysieg gegen die Oberwart Guardians holen.

Es folgte das Finale, das ganz im Zeichen des Mattersburger Bezirkes stand. In einem hochklassigen Endspiel mit einigen Höhepunkten schafften die Pannonia Eagles mit einem 19:14-Erfolg eine kleine Sensation. So krönten sich die Baumgartener zum ersten burgenländischen Landesmeister! Es folgten einige Ehrungen, wo sich Ozelots-Obmann Jan Zsifkovits den Titel als MVP und bester Spieler des Turniers sicherte. Für seine Defensiv-Leistungen wurde indes Sepp Morawitz von den Pekkas Neudörfl geehrt.

Ein rundum gelungener Startschuss für eine Sportart, die immer mehr Aufmerksamkeit erhält. „Wir wollen diese ‚Meisterschaft‘ auch 2023 fortsetzen“, sagte Obmann Zsifkovits und berichtete auch vom Vorhaben, einen eigenen Landesverband zu gründen. Dieser soll in naher Zukunft entstehen und sich um Planung und Koordinierung kümmern.