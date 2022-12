Mattersburger Nikolo mit Tänzern, Turnern und Ninjas

Werbung

Rund 100 Kinder in verschiedensten Altersklassen zeigten Kür- und Gruppenprogramme sowie Show- und Tanzeinlagen. In einem Parcours durften sich erstmals auch die Ninja Kids vor einem großen Publikum präsentieren. Am Buffet konnten sich die Besucher mit selbst gemachten Kuchen, Gebäckstücken sowie Kaffee und Punsch stärken. Bevor am Ende der Veranstaltung traditionell die großen Highlights folgten: Alle Kinder präsentierten gemeinsam als letztes Stück des Nachmittags einen Abschlusstanz. Mit einer Belohnung sorgte abschließend der Besuch des Nikolaus bei allen Tänzern und Turnern für strahlende Kinderaugen.