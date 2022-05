Bad Sauerbrunn - Göttlesbrunn: Schützenfest im Kurort

Werbung

Wer 12 Minuten zu spät ins Wetterkreuzstadion kam, der hatte bereits fünf Treffer verpasst. Eindrucksvoll spielten die Bad Sauerbrunnerinnen auf und kannten am Ende auch wenig Gnade mit den Gästen aus Göttlesbrunn. Der Tabellenführer aus dem Burgenland tobte sich im heimischen Gefilde so richtig aus. Bereits nach einer halben Stunde zeigte die Anzeigetafel eine zweistellige Führung an. Letztendlich gab es 18 Tore zu bestaunen. Weiter geht es für den Leader erst am 14. Mai mit einem Heimspiel gegen den Siebenten Dreistetten.