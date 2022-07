Bad Sauerbrunn: Stille Füße beim lauten Aufsteiger

Werbung

Es war eine ruhige Transferzeit bei Bad Sauerbrunns Damen. „Eigentlich hat sich gar nichts getan“, berichtet Sektionsleiter Alexander Halbauer. Die Karrierepause von Mina Zivanov, beziehungsweise das Karriereende von Routinier Sabrina Trinkl (beide spielten zuletzt nicht mehr) sind die einzigen zwei kleinere Meldungen.

Ob die Kurortlerinnen einen Blick darauf warfen, was die Konkurrenz am Transfermarkt machte? „Gar nicht“, schmunzelt Halbauer, der davon überzeugt ist, dass seine Mannschaft auch in der Landesliga eine gute Rolle spielen kann. „Ich glaube, dass wir, wenn wir unsere Leistung abrufen, mit jedem Team in der Liga mitspielen können.“ Die Burgenländerinnen gehen aber anders als in den letzten Saisonen nicht als großer Gejagter in die Spielzeit: „Wir haben nicht mehr den Druck, dass wir jede Partie gewinnen müssen. Den haben wir uns in der Vergangenheit vielleicht schon selber gemacht.“

Ich glaube, dass wir, wenn wir unsere Leistung abrufen, mit jedem Team in der Liga mitspielen können.“ Alexander Halbauer will mit Bad Sauerbrunn auch in der NÖ-Landesliga um die vorderen Plätze mitspielen.

Als Titelfavorit geht Bad Sauerbrunn also nicht in die Saison. Am Papier hat wohl Breitenau, in der Vorsaison Vizemeister hinter überlegenen Weikersdorferinnen, die besten Karten. Doch Halbauer gibt schon auch zu bedenken: „Gegen sie haben wir noch nie ein Pflichtspiel verloren.“ Die heurige Landesliga wird also wohl deutlich ausgeglichener als noch 2021/22.

Daran ändert auch der ein oder andere „Startransfer“ nichts. So verpflichtete Traiskirchen zum Beispiel die Slowakin Kurri Petrusova, die bis zuletzt Stammkraft bei Bundesligist Austria Wien war. „So etwas schockt mich nicht mehr. Ich bin jetzt schon eine Zeit lang dabei und habe immer wieder erlebt, dass solche Spielerinnen nicht unbedingt den Unterschied ausmachen.“