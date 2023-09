Bad Sauerbrunnerinnen: Neue Kräfte und eine neue Ausgangslage

„Die haben schon viel Druck erzeugt. Irgendwann ist uns auch die Kraft ausgegangen“, musste Sektionsleiter Alex Halbauer die Überlegenheit der Gäste aus Traiskirchen am vergangenen Freitagabend anerkennen. Die mit einigen Routiniers gespickten Gäste waren den Bad Sauerbrunnerinnen einfach klar überlegen, zudem war das rasche 0:2 unmittelbar nach Wiederbeginn ein moralischer Nackenschlag.

„Trotzdem sind das Spiele, aus denen wir viel mitnehmen können“, stellt Halbauer klar. Dass es den Burgenländerinnen an der Routine fehlt, sei nur ein Punkt. Wichtiger ist, dass die gute spielerische Note künftig auch mit der nötigen taktischen Disziplin versehen wird.

„In der Gebietsliga haben wir nicht viel Taktik gebraucht, das muss jetzt besser werden. Zum Glück ist die Urlaubszeit nun praktisch vorbei – mit entsprechender Trainingsbeteiligung können wir diese Punkte nun auch aktiv angehen.“

Rein sportlich wartet am Samstag mit Aufsteiger Ferschnitz ein absolut schlagbarer Gegner auf die Burgenländerinnen. Die personell durch die Rückkehr der beiden Föger-Schwestern Johanna und Magdalena wieder besser aufgestellt sein sollten.

Übrigens: Not macht bekanntlich erfinderisch, was die Personalsituation betrifft. Weil Einser-Torfrau Derya Kocan nur selten zur Verfügung steht, hat sich mit Hanna Zippusch und Kamilla Wollner ein Feldspielerinnen-Duo herauskristallisierte, das sich im Gehäuse abwechselt und so die verwaiste Position besetzt. Halbauer freut es, denn: „Manchmal ist es ein wenig unorthodox, aber sie machen das beide sehr gut.“

Bad Sauerbrunn - FSG Traiskirchen 0:5 (0:1).- Torfolge: 0:1 (33.) Freiberger, 0:2 (47.) Stekovics, 0:3 (55.) Winter, 0:4 (75.) Degeorgi, 0:5 (83.) Slapnik.

Bad Sauerbrunn: Zippusch; Habeler, Wollner, Lackner, Trummer (70. Lange), Vivien Pratter, Lina Sophia Kotras, Isabella Halbauer, Victoria Halbauer (57. Rosa Maria Kotras), Miriam Pratter (70. Reithofer), Maierhofer.

FSG Traiskirchen: Matuskova; Haupt, Winter (72. Luhan), Petrusova (72. Krsjakova), Freiberger (72. Wasylyk-Kirschner), Degeorgi, Kellner, Hoyda, Stekovics, Gausterer (61. Slapnik), Corrias (56. Roadl).

SR: Stefan Bauer.- Bad Sauerbrunn, 100.