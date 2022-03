Erster Test lässt hoffen

Gegen Zweitligist Neusiedl bestritten Bad Sauerbrunns Damen das erste Testspiel im Jahr 2022. Das Ergebnis (1:3) war durchaus achtbar. „Wir haben zwei blöde Tore bekommen, ansonsten hätte es vielleicht sogar noch besser ausgesehen“, blickt der Sportliche Leiter Alexander Halbauer auf den Probegalopp zurück. Da den Kurortlerinnen keine Torfrauen zu Verfügung standen, mussten wieder einmal Feldspielerinnen ins Tor.

Eine Torfrau von Neusiedl auszuborgen, war keine Option: „Das wollten wir zunächst, aber sie hatten in Wahrheit selber keine Torfrau dabei.“

Am Samstag (15 Uhr) testen die Bad Sauerbrunnerinnen in Hetzendorf gegen Schönbrunn. Am 20. März startet mit dem Auswärtsspiel in Moosbrunn dann bereits die Titeljagd.

Wie die Chancen stehen?

„Das kommt ganz darauf aus, wie die personelle Situation im Frühjahr aussieht.“ Zuletzt waren weniger Spielerinnen am Training als üblich. Keine Überraschung: Corona greift eben nach wie vor um sich. Warum Lina Kotras fehlt? Das hat andere Gründe als das Virus. Die Stürmerin absolviert ein Berufspraktikum in den USA. Dieses wurde nun bis Juni verlängert, damit dürfte Kotras in der gesamten Rückrunde ziemlich sicher fehlen.