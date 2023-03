Kleines Derby für Bad Sauerbrunn beim Rückrundenstart

Werbung

Nach elf Wochen Vorbereitungen geht es am Sonntag (14 Uhr) für Bad Sauerbrunns Fußballerinnen endlich mit der Meisterschaft los. In der ersten Frühjahresrunde gastiert Breitenau im Wetterkreuzstadion. Die Gegnerinnen kennt Bad Sauerbrunn schon lange. Breitenau war einst Titelkonkurrent in der Gebietsliga. „Es wird wahrscheinlich wieder ein enges Match werden“, prognostiziert Sportchef Alexander Halbauer. Im Herbst setzten sich die Kurortlerinnen dank des Goldtores von Katharina Schmidtbauer auswärts mit 1:0 durch. Daheim taten sich die Bad Sauerbrunnerinnen im Herbst aber schwerer als auswärts. Im Wetterkreuzstadion gab es in den ersten drei Landesliga-Spielen drei Niederlagen – Tordifferenz 0:12.

Mit einem 4:2 gegen Ernstbrunn und einem 2:1 gegen Melk besserten die Burgenländerinnen ihre Heimbilanz noch etwas auf. Bei der Mission dritter Heimsieg in Serie kann Bad Sauerbrunn aus dem Vollen schöpfen. „Eine Spielerin hat nach dem Montagstraining über Knieschmerzen geklagt, aber das wird sich bis Sonntag ausgehen, hoffe ich“, erwartet Halbauer im ersten Pflichtspiel 2023 keine Ausfälle.