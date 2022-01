Trio für Bad Sauerbrunn

Bad Sauerbrunn rüstet für den Titelkampf in der Gebietsliga Industrieviertel auf, stellt den ohnehin schon großen Kader auf noch breitere Beine. Die gebürtige Loipersbacherin Elena Aminger wechselt von Nachzügler St. Margarethen zum Titelanwärter. Die 19-jährige nimmt Laura Kroyer (22) aus der Festspiel-Gemeinde in den Kurort mit. Während Aminger noch auf ihren ersten Kampfmannschafts-Einsatz wartet, erzielte Kroyer im Herbst 2020 noch drei Pflichtspieltreffer.

In der aktuellen Hinrunde stand aber auch sie nicht am Platz. Der dritte Winter-Neuzugang heißt Rosa Kotras. Zumindest der Nachname klingt für Bad Sauerbrunn-Kenner vertraut. Schwester Lina stürmt seit dreieinhalb Jahren für die Black Beauties und war im Herbst mit 15 Treffern die erfolgreichste Torschützin der Kurortlerinnen. Rosa Kotras war zuletzt schulisch in Kärnten engagiert, kehrte jetzt ins Burgenland zurück. Ihre ersten Schuhe schnürte Rosa Kotras 2010 im Breitenbrunner Nachwuchs.