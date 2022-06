Fünffache Goldparty für Sigleißer Karateka

Werbung

Die Sportler von Frieways Karate räumten bei der Shotokan-Meisterschaft in St. Georgen/Attergau sechs Medaillen ab und sind damit der beste Karate-Club Österreichs.

Gold eroberten Emil Zadina (U12), Elena Eidler (U16), Anna Eidler und Tobias Stockinger (U21), so wie das Damen-Team (Anna Eidler, Elena Eidler, Melanie Trejo). In der Allgemeinen Klasse gewann Anna Eidler die Silbermedaille.

„Ich bin erneut überwältigt, wie gut Sportler und Trainer dieser Aufgabe gerecht wurden. Manche Vereine fokussieren sich ausschließlich auf diese Meisterschaft, unseren Sportlern ist der Spagat zum Glück gelungen“, freute sich Obfrau Eva Pauschenwein.

Beim nächsten Wettkampf haben die Karatekas Heimvorteil. Am Samstag geht es in der NMS Mattersburg um die Landesmeistertitel. Los geht es um 9 Uhr. Ab 17. Juni heißt es dann international Daumen drücken. Elena Eidler ist bei der U16-EM in Prag im Einsatz.