Rohrbacherin Rabl (14) bei Debüt in Tennis-Bundesliga sensationell

Aufgrund der Personalsorgen war Weigelsdorf beim Auftakt der 1. Damen-Bundesliga gegen Ried klarer Außenseiter. „Dann ist es nach dem ersten Durchgang auch noch 0:3 gestanden“, sah die verletzte Veronika Bokor zwischenzeitlich schwarz für ihre Mannschaft.

Nummer eins Victoria Kan feierte einen erwartungsgemäßen Sieg, völlig überraschend kam hingegen der Erfolg der 14-jährigen Burgenländerin Leonie Rabl, die bei ihrem Bundesliga-Debüt Tijana Zlatanovic 6:1, 7:5 besiegte. „Ein unglaublicher Sieg“, war auch Teamkollegin Bokor begeistert: „Dann war uns vor den Doppeln schon klar, dass etwas möglich ist.“

Das Doppel Kan/Piech siegte glatt in zwei Sätzen, stellte damit den 3:3-Ausgleich her. Dramatisch verlief das Doppel zwischen Skamlova/Rabl und Koller/Zünd. Die Weigelsdorferinnen setzten sich in der Verlängerung des Match-Tie-Breaks durch. Erneut spielte Rabl bärenstark: „Hut ab vor so einem Debüt.“

Am Samstag (11 Uhr) geht es daheim gegen Kufstein. Weigelsdorf kann einen riesigen Schritt Richtung Halbfinale machen: „Ich erwarte, dass sie etwas schwächer sind als Ried, aber noch ist nicht klar, wer bei uns spielt“, blickt Bokor voraus.