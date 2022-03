1. Klasse Mitte: Ein ganz heißes Derby

Sportlich und geografisch trennt Unterrabnitz und Piringsdorf nicht viel. Gerade einmal drei Kilometer liegen zwischen den beiden Ortschaften im Mittelburgenland. Sportlich ist der Abstand aktuell noch geringer, zumindest wenn man einen Blick auf die Tabelle der 1. Klasse Mitte wirft. Nur ein Pünktchen liegt Unterrabnitz als Zwölfter vor dem Dreizehnten Piringsdorf. Es ist also nicht nur ein waschechtes Lokalduell, sondern auch ein Kellerderby, in dem es um immens wichtige Zähler geht. Dem sind sich die beiden Teams auch voll bewusst: „Das wird ein richtig interessantes Spiel. Keiner weiß, wo man so genau steht. Natürlich wollen wir daheim die drei Punkte holen, die dann auch doppelten Wert hätten“, sagt Unterrabnitz-Trainer Jürgen Fruhmann.

Auch für Piringsdorfs Sektionsleiter Stefan Leitner ist das Spiel „eines mit enormer Wichtigkeit. Wir wollen uns mit einem guten Start Schwung für das Frühjahr holen.“ Die Motivation in den beiden Lagern ist also recht hoch, fast genauso hoch muss aber wohl auch für die Lokalrivalen das Talent zum Improvisieren sein. Speziell bei den Gästen wir sich das Personal wohl erst am Spieltag herauskristallisieren. Einen schmerzhaften Ausfall bedauert Stefan Leitner aber schon jetzt: „Oliver Paar wird definitiv fehlen, das tut schon sehr weh.“

Der torgefährliche Mittelfeldspieler, der auf der Position hinter den Spitzen gesetzt ist, kann verletzungsbedingt nicht mitwirken. Dazu kommt ein Fragezeichen hinter den kroatischen Neuzugängen Marko Mamic und Antonio Mihaljevic, beide sind angeschlagen. „Die werden nur zum Freitagstraining in dieser Woche kommen, wir wollen nichts riskieren und hoffen, dass beide am Sonntag dann fit sind“, so Leitner. Bei Unterrabnitz ist der Großteil dabei. Frihmann: „Ein Spieler ist in Quarantäne – zum Glück nicht mehr, bei unserem kleinen Kader.“