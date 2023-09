SC Wiesen mit neuem Vorstand

Alt-Obmann Michael Ochs, wurde seitens der offiziellen Gemeindevertreter für die wirtschaftliche Führung des SC sehr gelobt und auch entlastet. Dem neuen Vorstand Neo-Obmann Michael Huber, den Finanzverantwortlichen Andreas Bauer und Josef Neusteurer sowie Schriftführer Vinko Kopic wurde der Verein mit „plus 13.000 Euro“ übergeben und dieser wird den Nachwuchsbetrieb weiterführen. Ochs: „Wir haben im Moment gemeinsam mit Forchtenstein rund 50 Kinder, die im Meisterschaftsbetrieb Fußball spielen. Das wird den Aussagen nach weitergeführt. Außerdem denkt der neue Vorstand über einen Neustart des Kampfmannschaftsbetriebs in der kommenden Saison nach.“

Die Sitzung wurde laut dem Ex-Obmann in aller Harmonie über die Bühne gebracht. „Es hat nur eine knappe Stunde gedauert und es wurde sehr konstruktiv diskutiert“, so Michael Ochs. Ob er selbst auch an eine „Wiederinbetriebnahme“ der Kampfmannschaft glaubt? „Meiner Meinung nach wird es nicht leicht möglich sein 35 Fußballer nach Wiesen zu bringen.“