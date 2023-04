2. Liga Mitte: Top-Teams siegten, Pleiten im Tabellenkeller

PÖTTSCHING - MARZ 0:2. ASK-Coach Dadi Maxell zeigte sich vor allem mit der Defensivleistung seines Teams zufrieden: „Wir haben das Spiel kontrolliert, uns vor dem Tor aber zu tollpatschig angestellt. Im Großen und Ganzen haben wir aber keine Torchancen zugelassen.“ Erst durch einen Elfmeter (24.) durch Köfarago kam die Auswärtsmannschaft zu einem Treffer. In der zweiten Halbzeit bemühte sich der SV Pöttsching dann mehr. Neo-SV-Coach Köller: „Wir sind dann stärker geworden, waren aber vor dem Tor nicht zwingend genug.“ Mit einem wunderbaren Sololauf, gekrönt von einem Abschluss aus 20 Metern, war es erneut Köfarago, (71.) der die Hoffnungen des Heimteams beendete.

STATISTIK

ASV PÖTTSCHING - ASK MARZ 0:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (24., Elfmeter) Köfarago, 0:2 (71.) Köfarago. Reserve: 2:2 (Pogatsch, Prets; Uygun 2). SR: Flasch (P: Durchschnitt/M: Gut).– Pöttsching, 300.

Pöttsching: Manuel Kietaibl; Sascha Kietaibl (28. Stefanits), Gajdoš, Komanovits; Filkorn, Bojdas, Laczkovich (75. Bachmann), Piller (43. Stangl), Führer; Slezak, Kowanz.

Marz: Marcus Scheiber; Angyal, Etiz, Jevremovic, Babel; Patrick Scheiber (80. Kornfehl), Batar (89. Delarich); Skala, Benes, Högerl (59. Schütz); Köfarago.

OBERPTERSDORF/SCHWARZENBACH - NEUTAL 2:0. Die FSG bleibt weiter bis auf fünf Punkte an Leader Marz dran. Das 2:0 gegen Neutal war der bereits fünfte Sieg in Folge für die Elf von Markus Schmidt. Martin Bito brachte seine Mannen nach 23 Minuten in Führung. Er nutzte dabei eine kollektive Unachtsamkeit in der Gäste-Defensive. In Folge agierte die FSG bis zum Pausenpfiff besser, verpasste es aber, einen Treffer nachzulegen. Das war die Chance der Neutaler, die nach der Pause dann mehr Initiative ergriffen. Tor gab es aber auch hier keines. Und so war es Esli Kabwe vorbehalten, in Minute 90 nach einem Konter den 2:0-Endstand herzustellen. Schmidt: „Eine sehr gute erste Halbzeit von uns, wo wir eigentlich höher führen müssen. Nach der Pause wurde es eng, aber zum Glück geht unser Lauf weiter.“ Neutals Sportlicher Leiter Gerald Trummer sah es, Stichwort Diskrepanz erste und zweite Hälfte, ähnlich. Für ihn bitter, dass es keine Punkte gab: „Wir lassen uns davon aber nicht unterkriegen.“

FSG OBERPETERSDORF/SCHWARZENBACH - ASK NEUTAL 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (23.) Bito, 2:0 (93.) Kabwe. Reserve: 1:3 (Tremmel; Berbati, Tatu 2). SR: Cetiner (OS: gut/N: durchschnitt).- Oberpetersdorf, 200.

Oberpetersdorf/Schwarzenbach: Banozic; Koch, Papp, Nemeth, Sedlatschek; Cseke, Ferenczy (55. Kabwe), Schöll (91. Moritz), Frank (87. Leiner); Bito, Kubus.

Neutal: Somogyi; Lehrner, MItrik, Reissner (75. Berbati), Filz; Jan Reisenhofer, Reiszner, Estl; Trummer, Kondrlik, Akgül.

ROHRBACH - LACKENBACH 1:0. Die Gansbären dominierten über weite Strecken das Spielgeschehen, hatten ein deutliches Chancenplus und jubelten bereits nach knapp 20 Minuten. Und zwar über ein richtig schönes Tor. Über Radomir Jovanovic und Alex Damasdi ging eine schnelle Kombination dann zu Martin Gosztola, der wieder Javonivic ideal bediente und der knallte den Ball unhaltbar ins Netz – sehenswertes Tor, verdiente Führung. Und dabei blieb es auch am Ende. Das lag daran, dass Lackenbach kaum Gefahr erzeugen konnte und Rohrbach aus einer Vielzahl an guten Torszenen nicht mehr nachlegen konnte. So musste der SVR bis zum Schlusspfiff zittern: „Weil natürlich bei 1:0 immer etwas passieren kann. Der Sieg war aber absolut verdient und hätte deutlich höher ausfallen müssen“, so Rohrbachs Obmann Roman Landl.

STATISTIK

SV ROHRBACH - SV LACKENBACH 1:0 (1:0).- Tor: 1:0 (20.) Jovanovic. Reserve: 4:0 (Julian Mongold, Fabian Mongold, Soffried, Graf). SR: Wisak (R: sehr gut/L: gut).- Gansbärenstadion, 100.

Rohrbach: Radowan; Herowitsch, Leimstättner, Tomassovits, Mandl; Gosztola, Mihalits, Stöger, Damasdi (56. Hodosi); Jovanovic.

Lackenbach: Heinrich; Handler (75. Karoly), Bauer, Mehic; Halper (62. Mörkl), Mörk, Balogh, Lösch, Stanimirovic; Nusshall, Witteveen.

PILGERDORF - OBERLOISDORF 2:0. Nächster Erfolg für den USC Pilgersdorf! Diesmal musste der SV Oberloisdorf dran glauben. Angetrieben von einem starken Spielertrainer Janos Imre konnten sich die Pilgersdorfer mit 2:0 durchsetzen. Nach knapp 25 Minuten stellten die Heimischen auf 1:0, Mitte der zweiten Hälfte fiel dann der entscheidende zweite Treffer. Für Pilgersdorfs Präsident Hans Schwarz war die Partie „eine klare Geschichte. Am Anfang ging es flott hin und her. Im Laufe der Minuten bekamen wir die Partie aber immer mehr in den Griff.“ Beim SVO hingegen machte sich die eklatante Auswärtsschwache, nur drei Punkte gab es in der bisherigen Saison auf fremdem Terrain, wieder einmal bemerkbar. Obmann Manuel Pratscher: „Das ist jetzt wohl echt auch schon stark in den Köpfen der Spieler drin. Wir haben verdient verloren.“

STATISTIK

USC PILGERSDORF - SV OBERLOISDORF 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (22.) Thurner, 2:0 (59.) Csire. Reserve: 3:2 (Renner, Heinrich, Schlögl; Krancz 2). SR: Radl (P: schwach/O: gut).- Pilgersdorf, 250.

Pilgersdorf: Rosza; Bertha, Thurner (93. Schermann), Major, Marsai; Schwarz (85. Gugola), Imre, Bori, Fleischhacker; Csire, Kirnbauer (77. Szabo).

Oberloisdorf: Iby; Holler, Pinter, Zoltan Nemeth, Schedl; Gergö Nemeth (64. Lazar), Peter Nemeth, Wolfgeher, Art; Erik Nemeth (64. Steinwendter), Fara.

FORCHTENSTEIIN - LOCKENHAUS-RATTERSDORF 2:2. Das Spiel Forchtenstein gegen Lockenhaus-Rattersdorf begann mit einem Knall. So war es Adrian Kovacs, der nur 35 Sekunden nach Anpfiff der Partie die Gäste in Führung brachte. Ein Lochpass auf Szabo, der dann zur Mitte auf Adrian Kovacs ablegt. Dieser muss dann nur noch verwerten.“ Für Forchtenstein-Coach Markus Buchner ein sehr ärgerliches Tor: „Wir haben geschlafen und dann genau das Tor bekommen, welches wir die ganze Woche trainiert haben. Ein Konter wie aus dem Lehrbuch.“ Danach wurde die Partie etwas hektischer. Erst durch einen Elfmeter von Kovacs (58.) war dann der vermeintliche Deckel drauf. In der Schlussphase versuchten die Gäste noch einmal die Niederlage abzuwenden. Nach einem Rückpass von Matthias Beiglböck versprang sich der Ball vor Goalie Sipos und ging ins eigene Tor (84.). Ein Freistoß von Alexander Leitner, welcher vorerst abgefälscht, dann aber von Andreas Huber über die Line gedrückt wurde (90+2), macht das Remis perfekt. Buchner: „Emotion pur, in unserer Situation ist jeder Punkt Goldes wert.“

STATISTIK

SV FORCHTENSTEIN - SC LOCKENHAUS-RATTERSDORF 2:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (1.) Kovacs, 0:2 (58.) Kovacs, 1:2 (84., Eigentor) Beiglböck, 2:2 (92.) Huber. Reserve: 0:2 (Scheiber, Gmeindl). SR: Nemeth (F: sehr gut/LR: Durchschnitt).- Forchtenstein, 105.

Forchtenstein: Geisendorfer; Sochor, Puntigam (80. Guc), Gernot Leitner, Fischer; Huber, Feyertag, Majer, Alexander Leitner; Spuller (76. Stirling), Simon (70. Tatar).

Lockenhaus-Rattersdorf: Sipos; Leitner, Matthias Beiglböck, Hanzl, Rubendunst; Winkler, Grosinger (61. Florian Beiglböck), Mathe, Duschanek (61. Art), Szabo (81. Gneis); Kovacs (90. Gmeindl).

OBERPULLENDORF - BAD SAUERBRUNN 1b 0:2. Schon früh in der Partie gingen die Gäste aus Bad Sauerbrunn durch Ricardo Bartha (9.) in Führung. Ein Rückschlag, von dem sich die Oberpullendorfer nicht mehr so richtig erholten. „Das Spiel war nicht unser gewöhnliches Spiel. Wir haben nicht unsere gewohnte Mentalität und Einstellung auf den Platz gebracht, konnten deshalb unseren Spielplan nicht durchsetzen. Dadurch geht die Niederlage auch in Ordnung“, meint SCO-Trainer Fejzic enttäuscht. Ein dominanter Auftritt der Kurortler in der ersten Hälfte wurde durch Andreas Steinhöfer (41.) mit dem 0:2 belohnt.

SCBS-Trainer Richard Kern: „Es war von uns ein sehr gutes Spiel, wir haben defensiv bis auf eine Chance nichts zugelassen. Wenn wir das höher gewinnen, darf sich auch niemand beschweren. Es war eine verdiente Sache.“ Für den SC Bad Sauerbrunn geht es somit zurück auf die Siegesstraße. Für Oberpullendorf geht es diese Woche zum „Prestigeduell“ nach Lackenbach. Mit einem Sieg könnte man, bei einem Spiel weniger, bis auf 3 Punkte an den aktuell Viertplatzierten heranrücken.

SC OBERPULLENDORF - SC BAD SAUERBRUNN 1b 0:2 (0:2).- Torfolge: 0:1 (9.) Bartha, 0:2 (41.) Steinhöfer. SR: Tosun (O: gut/BS: durchschnitt) – Oberpullendorf, 100.

Oberpullendorf: Moritz; Peter Hofer, Berlakovich, Weigerding, Hatz (85. Fabian Blazovich) Sturm (85. Riberitsch), Salihovic, Andreas Hofer (85. Tobias Blazovich), Reiter (61. Bagi); Batizi-Poćsi (90+3. Györgyice, Tarlosi.

Bad Sauerbrunn 1b: Wilfing; Tanzler, Gausch, Loos, Ruf; Ernst, Pierre Wang (85. Rzucidlo), Schrot (90+3 Hutter); Ilkoski, Bartha (70. Michael Wang), Steinhöfer (90+30 Lackner).

DRASSMARKT - NEUDÖRFL 4:1. Neudörfls guter Beginn blieb unbelohnt. „In den ersten 20 Minuten haben sie wirklich gut die Räume zugestellt und haben gut gegen den Ball gearbeitet“, so Draßmarkts Trainer Christian Rotpuller. Samuel Glöckels rasche SCN-Führung zählte nicht – Abseits. Mit Fortdauer des Spiels löste sich die Heimelf aber immer mehr aus der Umklammerung. Die Folge? Der überragende Samir Mesanovic und Andreas Krutzler nutzten einfache Neudörfler Fehler, um nach 25 Minuten auf 2:0 zu stellen. Nach der Pause hatte zunächst Matthias Müller die große Chance auf den Anschlusstreffer, traf nicht. Draßmarkt erhöhte im Gegenzug auf 3:0. Entscheidung. Lukas Grabenwögers 3:1 half den Gästen nicht, weil Mesanovic mit seinem dritten Tor für klare Verhältnisse und den 4:1-Endstand sorgte.

SV DRASSMARKT - SC NEUDÖRFL 4:1 (2:0).- Torfolge: 1:0 (18.) Mesanovic, 2:0 (25.) Krutzler, 3:0 (64.) Mesanovic, 3:1 (67.) Grabenwöger, 4:1 (88.) Mesanovic. Reserve: abgesagt. SR: Haider (D: gut/N: gut).- Draßmarkt, 100.

Draßmarkt: Uj; Fuchs (87. Leidl), Reinprecht, Gschirtz, Czingraber; Köllerer (89. Bleier), Bader; Treiber (63. Köver), Straß, Krutzler; Mesanovic.

Neudörfl: Rusnak; Reisner, Thonhofer, Savchuk, Kuk; Tafalari (83. Graf), Glöckel, Müller; Borazancioglu, Grabenwöger, Gersch.

STEINBERG - ZSP 3:1. Steinberg ging im Aufeinandertreffen mit ZSP nach einer guten halben Stunde mit 1:0 in Führung. Krisztian Horvath war der Torschütze. In Folge passierte zwischen dem Tabellenfünften und dem Tabellenletzten wenig, ehe die Schlussphase wieder Tore bringen sollte. In Minute 86 stellte Gergely Horvath auf 2:0 und besorgte so die Vorentscheidung. Endgültig entschieden war die Partie dann zwei Minuten später, als Andreas Schrödel auf 3:0 stellte. Zemendorf blieb nur mehr der Anschlusstreffer. Steinbergs Obmann-Stellvertreter Andreas Hafner: „Ein glanzloser Sieg, zu dem es eigentlich nicht viel zu sagen gibt.“

Auf ZSP-Seite sah Trainer Christian Kodydek nach zuletzt guten Leistungen eine wieder etwas durchwachsenere Leistung: „Wir waren diesmal im letzten Drittel zu ideenlos. Ich bin mir aber sicher, wir werden unsere Punkte noch machen.“

SV STEINBERG - SV 7023 Z-S-P 3:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (33.) Krisztian Horvath, 2:0 (86.) Gergely Horvath, 3:0 (88.) Schrödel, 3:1 (91.) Gludovatz. Reserve: 0:4 (Glatz, Szabo 2, Köller). SR: Tekeli (S: gut/ZSP: gut).- Steinberg, 100.

Steinberg: Mester; Schrödel (89. Javed), Szabo, Halmai, Devecseri; Kozmor (89. Fuhrmann), Kun; Detre Horvath, Friedl, Krisztian Horvath (76. Pongracz); Gergely Horvath.

ZSP: Wiemer; Tobias Schopf (81. Moritz Schopf), Kummer, Danis, Sommer (89. Hanbauer); Brezovac (70. Gludovatz), Csomos, Gillich, Humel; Nagy, Molnar.