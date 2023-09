Zwei spannende Duelle an der Tabellenspitze

Am Freitagabend, jeweils um 19.30 Uhr, treffen in den Duellen Stoob gegen Sieggraben und Sigleß gegen Unterfrauenhaid die vier Top-Vereine aufeinander. Glaubt man der Meinung von Insidern, dann ist die Partie in Stoob vielleicht noch eine Spur brisanter, weil den beiden Klubs absolut zugetraut wird, bis am Ende der Saison vorne mit dabei zu sein. Während die Gastgeber aus Stoob zuletzt in Dörfl knapp mit 1:2 scheiterten, spielte der UFC Sieggraben beim 4:0-Sieg in Sigleß groß auf. Entsprechend selbstbewusst geht Spielertrainer Philipp Schordje in dieses Auswärtsduell: „Wir wollen und werden dort gewinnen, weil wir mehr spielerisches Potenzial in unseren Reihen haben. Die Spielanlage der Stoober könnte uns entgegenkommen.“ Stoobs spielender Trainer Benjamin Gugcso wirkt wenig eingeschüchtert: „Wir haben viel Qualität in unserem Kader und werden gut vorbereitet in dieses Spitzenspiel gehen. Der Ausfall von Peter Gugcso schmerzt zwar, aber unser Kader ist breit und gut.“Tabellenführer gastiert beim ViertplatziertenÜberraschungstabellenführer SC Unterfrauenhaid gastiert beim Tabellenvierten SV Sigleß. Peter Zistler, Sportlicher Leiter des SVS, sieht die Trauben hoch hängen: „Wir sind in diesem Duell klarer Außenseiter. Zuletzt haben wir uns beim 0:4 leider nicht sehr gut präsentiert, wobei man auch sagen muss, dass der UFC Sieggraben großartig gespielt hat.“ Personell ist bis auf den Langzeitverletzten Philipp Spitzer alles an Bord.

Unterfrauenhaids Obmann Thomas Lämmermayer sagt zur Partie in Sigleß: „Es wird schwer, wie fast alle Partien in der Klasse. Mal schauen, ob wir so entgegenhalten können wie zuletzt. Tabellenführung ist klarerweise nur eine Momentaufnahme und bedeutet noch gar nichts.“ Jan Steiner und Simon Binder stehen wieder zur Verfügung.