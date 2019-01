Die Profis des SVM bereiten sich nach ihrer Ankunft an der Algarve am Samstag seit Sonntag intensiv auf das anstehende Frühjahr vor. Chefcoach Klaus Schmidt kann beim Trainingscamp in der Nähe von Faro mit seinem Team bei tollen äußeren Bedingungen das volle Programm durchziehen.

Und das ist seit dem Vorbereitungsstart mittlerweile auch beim SV Mattersburg nicht nur eine körperlich intensive, sondern vor allem auch eine hochtechnologische Angelegenheit. Verantwortlich dafür ist Athletiktrainer Gerald Linshalm, in dessen Aufgabenbereich neben der körperlichen Ertüchtigung der Spieler die Datenermittlung, Datenaufbereitung und Datenverwertung fällt. Im modernen Fußball geht bei den Top-Klubs nämlich nichts mehr ohne sogenannte Tracking-Systeme. Die Spieler werden dabei im Bereich des Rückens vor dem Training unter dem T-Shirt mit einem (nicht störenden) personalisierten „Tracker“ versehen, der per GPS sämtliche (Lauf-)Wege aufzeichnet. Nach der Einheit werden die Teile abgegeben und die darin enthaltenen Daten der Laufleistung sowie der Herzfrequenz dann in das Software-System eingespeist. Linshalm: „Alle unsere Spieler sind komplett personalisiert angelegt. Wir können also von jedem einzelnen auf die Person abgestimmte Rückschlüsse ziehen und erhalten objektivierte Infos.“ Das System werde laut dem 38-jährigen Sportwissenschaftler von den Profis durch die Bank positiv aufgenommen. Es eigne sich einerseits bestens für Reha-Spieler, „um zu sehen, wie weit sie schon sind“. Aber auch in der ganz normalen Trainingsarbeit ist die Digitalhilfe, die nach einer Testphase mittlerweile regelmäßig angewandt wird, fast schon unverzichtbar.

„Das alles ist für uns ein Riesen-Lernfeld“

Trainer Klaus Schmidt muss sich auf diese Modernisierung nun laufend einstellen. Bislang hat er noch ohne Tracking-System gearbeitet und sagt. „Für mich ist das schon eine Challenge, wenn auf einmal so viele Daten im Spiel sind. Das alles ist für uns überhaupt ein Riesen-Lernfeld.“ Ziel ist die optimale Be- und Entlastung im Training. „Das ist besonders wichtig und aufschlussreich. Hier zählt, dass wir die Daten richtig einsetzen.“

Dann kann es schon einmal vorkommen, dass Schmidt nach einer Vormittagseinheit die ausgewerteten Daten von Linshalm erhält und auf Basis dieser Erkenntnis die geplante Einheit am Nachmittag von den Programmpunkten her noch umgeändert wird. Anpassen an die Fakten, könnte man sagen.

Für manche Entscheidungen der Betreuer mag das digitale System somit eine höchst wertvolle Hilfe sein. Eines kann beziehungsweise soll die künstliche Intelligenz aber auch im Fußball nicht ersetzen: das menschliche Gespür eines Trainers. Und das ist wohl auch sehr gut so.