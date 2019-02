Der Tabellenerste der Burgenlandliga testete heute, Freitag, im Rahmen des Trainingslagers auf Mallorca gegen FC Biel-Bienne. Erneut zeigten die Draßburger viel Leidenschaft und Moral. Wie schon zwei Tage zuvor gegen Retz kassierte man in der Anfangsphase ein Gegentor. Nach einem Eckball fehlte kurz die Ordnung in der Draßburger Defensive und die Schweizer gingen durch ein Kopfballtor in Führung.

In einer ausgeglichenen Partie hatten in der Folge die Burgenländer die besseren Chancen. Biel war speziell bei den Standards gefährlich, Draßburg-Goalie Lukas Stifter präsentierte sich aber einmal mehr als sicherer Rückhalt und glänzte mit der einen oder anderen tollen Parade. Fünf Minuten vor der Pause durften die ASV-Kicker dann auch jubeln. Freistoß von Dejan Cosic, der wird von Kapitän Elmir Hrustanbegovic verlängert und Offensivmann Christopher Pinter vollendet zum 1:1-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel war es weiterhin ein offenes Spiel auf gutem Niveau, allerdings fehlten die Höhepunkte. Bis zur Schlussphase. Neun Minuten vor dem Ende führte eine tolle Kombination zum 2:1-Sieg für den Burgenlandliga-Leader. Vinko Cerovec setzt sich energisch durch, spielt auf Pinter, der mit dem ersten Kontakt zu Patrick Handler weiterleitet und dieser stellt auf 2:1. Fünf Minuten später sorgte einer der zehn mitgereisten Schweizer Fans (die übrigens für gute Stimmung sorgten) für eine kurze Unterbrechung als er über das Spielfeld flitzte. Wenig später war Schluss und es gab für Draßburg auch beim zweiten Test im Trainingslager einen vollen Erfolg.

Fazit? In einem ausgeglichenen Spiel hatte der ASV die besseren Chancen, Biel war vor allem bei ruhenden Bällen gefährlich. Bitter war der Ausfall von Kapitän Elmir Hrustanbegovic, der nach 65 Minuten mit einer Platzwunde ausgewechselt werden musste.

ASV DRASSBURG – FC BIEL-BIENNE 2:1 (1:1).

Torfolge: 0:1 (18.) Jelassi, 1:1 (40.) Pinter, 2:1 (81.) Handler.

Draßburg: Stifter, Weber, Lukas Kornholz, Cosic, Puchegger; Kovacs (60. Mert Sari), Fabian Kornholz, Puhr (75. Csmarich), Pinter; Hrustanbegovic (65. Cerovec), Handler.