Rollentausch in St. Martin

Und weil auch der zweite Tormann der Sankt Martiner – aus beruflich Gründen verhindert – nicht dabei war, musste sich Spielertrainer Zsolt Nagy nach einer Alternative umsehen. Kurzerhand wanderte der etatmäßige Abwehrchef Gergö Tanyeros (l.) in den Kasten seiner Mannschaft. „Er hat seine Sache mehr als ordentlich gemacht“, resümierte der Sportliche Leiter des SV, Hermann Stocker. Die klare Niederlage beim Aufstiegskandidaten konnte er am Ende aber auch nicht verhindern. Markt Sankt Martin unterlag beim Tabellenzweiten mit 0:4. „An Gergö hat es nicht gelegen. Er hat uns dann natürlich aber in der Abwehr gefehlt und war leider dort kaum zu ersetzen“, so Stocker.