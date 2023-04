Der „Super-Samstag“ in Mattersburg steht an!

Werbung

Der MSV kreuzt mit Kaisersdorf in der 1. Klasse Mitte die Klingen, wobei in der Fußballakademie der Tabellenführer aus Mattersburg (14 Spiele / 37 Punkte) auf den Zweitplatzierten (15 Spiele / 35 Punkte) trifft. Bei aller Voraussicht nach zwei Aufsteigern könnte der MSV mit einem Dreipunkter einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen. Die Heimbilanz der Kühbauer-Truppe ist auf jeden Fall beeindruckend: 7 Spiele, 7 Siege, Torverhältnis 28:2.

In einem hart umkämpften Spiel behielten die Rocks im ersten Duell gegen Mistelbach die Oberhand. Foto: NÖN, David Aichinger

Die Rocks gewannen am Samstag vergangener Woche das erste Halbfinale in Mistelbach. In der Verlängerung nutzten sie das Momentum und siegten mit 95:91 In der Mattersburger Sporthalle steht um 19 Uhr das Rückspiel an und bei einem Sieg der Rocks würde man in das Play Off-Finale einziehen.