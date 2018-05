Beim Andalusia Matchplay gab der Neudörfler Markus Habeler sein Debüt auf der Challenge Tour – gute Leistungen im Rahmen der letzjährigen Alps Tour hatten ihn Wildcards für die zweitgrößte europäische Profi-Tour gesichert.

Die Rolle des Underdogs sollte der 25-jährige bereits nach der ersten Runde abgelegt haben. Eine 65 zum Auftakt und Habeler stand nach Tag eins am geteilten zweiten Rang des Leaderboards. „Die erste Runde war wirklich super“, strahlte Habeler, der am zweiten Turniertag mit dem immer stärker werdenden Wind zu kämpfen hatte: „Es war viel schwieriger, aber es ging nur darum, sich zu qualifizieren, weil es dann ja im Matchplay-Modus weiterging“, erklärt Habeler. Mit einer 74 und dem geteilten 23. Rang schaffte der Neudörfler locker den Sprung in das 64er-Feld.

„Ich muss mein Spiel einfach durchziehen, dann kommen die Birdies von alleine und dann schaut auch eine gute Platzierung aus.“Markus Habeler verrät den Plan für die Gösser Open.

Am Samstag ging es dann im K.o.-Modus weiter. Wer mehr der neun Löcher für sich entscheiden konnte, zog in die nächste Runde ein. Habeler bekam es mit dem Franzosen Jerome Casanova zu tun. Ein Birdie auf der Zwei, ein Fehler Habelers auf der Drei und die Sache war praktisch schon entschieden: „Der Modus ist nicht ganz einfach. Da hätte es einen guten Start gebraucht“, war Habeler zum Zeitpunkt X nicht da.

Auch wenn ein Spitzenresultat bei der Challenge Tour-Premiere ausblieb, schöpft Habeler neue Hoffnung: „In einer bisher durchwachsenen Saison war der Cut ein positives Zeichen. Das beweist mir, dass ich in die richtige Richtung arbeite.“ Auf der Alps Tour — die kleinste der drei europäischen Profi-Touren — verpasste Habeler bei den bisherigen Turnieren immer den Cut. Ab Donnerstag soll bei den Gösser Open in der Steiermark aber der positive Trend fortgesetzt werden. „Ich muss mein Spiel einfach durchziehen, dann kommen die Birdies von alleine und dann schaut auch eine gute Platzierung heraus“, ist Habeler überzeugt. Nach dem Heim-Turnier warten in vier Wochen drei weitere Alps Tour-Turniere.