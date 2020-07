Es ist die europäische Königsklasse des Golfs: die European Tour. Diese Königsklasse nimmt nach der Corona-Pandemie in Österreich wieder Fahrt auf.

Am heutigen Donnerstag schlägt ein erlesenes Teilnehmerfeld im Diamond Country Club in Atzenbrugg (Bezirk Tulln) ab. Mit einer Wildcard wird auch der Neudörfler Markus Habeler dabei sein.

Eine Premiere ist es für den GC Föhrenwald-Golfer eigentlich nicht. In den Jahren 2015 und 2016 durfte er als Amateur schon reinschnuppern. Mittlerweile ist der 27-Jährige in seiner vierten Saison auf der Alps Tour, also der kleinsten der drei europäischen Profi-Serien.

„Ohne negativen Coronatest kommst du gar nicht auf die Anlage. Die Vorgaben sind da schon ziemlich heftig.“Markus Habeler über die Sicherheit auf der Tour

Wie sich Profi Habeler vor dem Comeback in der Königsklasse fühlt? „Die Vorfreude ist schon sehr groß, vor allem, weil ich mich mit dem vierten Platz bei der nationalen offenen Meisterschaft in Zell am See durch meine persönliche Leistung qualifiziert habe.“

Zuletzt lief es bei Habeler, der 2017 in Lignano bereits ein Alps Tour-Turnier für sich entschied, nämlich ganz gut. Fünfmal hintereinander brachte er bei den letzten nationalen Turnieren Runden unter 70 auf das Scoreboard. Das wären Ergebnisse, mit denen zumindest der Cut in Atzenbrugg in Reichweite sein sollte. „Das wäre schon ein Erfolg“, will Habeler auch noch am Samstag und Sonntag abschlagen. Denn die Konkurrenz ist auf internationaler Ebene freilich größer.

Die Corona-Bestimmungen im Profizirkus sind rigoros: „Ohne negativen Coronatest kommst du gar nicht auf die Anlage. Die Vorgaben sind da schon ziemlich heftig“, fühlt sich Habeler aber dadurch auch bestmöglich geschützt. Mitte August soll es dann auch mit „seiner“ Alps Tour weitergehen. „Dort wird es interessanter, wie das abläuft, weil nicht diese Logistik dahintersteht“, glaubt Habeler.

Der geplante Re-Start ist in der Steiermark. Acht weitere Turniere, wohl in Spanien, Frankreich und Italien, sind geplant. Doch das lässt Habeler erst einmal alles auf sich zukommen: „Man muss erst einmal abwarten, ob die Zahlen weiter raufgehen. Keiner kann sagen, was in zwei Monaten ist, insofern ist es derzeit ganz schwer, auch nur irgendetwas zu planen.“ Jetzt heißt es zuerst, das Abenteuer in der Königsklasse European Tour genießen.