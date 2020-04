Spitzensportler sind seit 20. April im regulären Trainingsbetrieb. Markus Habeler schlägt erst am morgigen Freitag wieder am Golfplatz ab – das erste Mal seit Wochen. Seit dem Ausbruch der Coronakrise hielt sich der Alps Tour-Profi mit Heimtraining fit. „Die Vorfreude ist schon groß“, freut sich der Neudörfler, endlich wieder am Grün stehen zu können.

Die Ausnahmeregelungen für Golfer sind in der Praxis überschaubar: „Bunkerschläge dürfen besser gelegt werden, weil der Rechen nicht angegriffen werden darf und die Fahne muss im Loch bleiben“, sagt Habeler: „Die anderen Vorschriften, wie Abstand halten, sollten am Golfplatz leicht umzusetzen sein“, schildert der 27-Jährige.

„Es wäre sinnvoll, wenn man sich jetzt schon überlegt, was passiert, wenn die Saison nicht mehr beginnen kann.“ Markus Habeler

Druck wird er bei seinem Training vorab allerdings keinen haben, denn auf der Alps Tour – nach der European Tour und der Challenge Tour die drittgrößte Profi-Serie Europas – sind alle Turniere bis Anfang Juli bereits abgesagt. Auch die Turniere im Juli sollen verschoben werden. „Falls es wieder losgehen kann, wird es wohl einen stark reduzierten Turnierkalender geben“, mutmaßt Habeler, der skeptisch ist, dass die Saison überhaupt noch einmal anlaufen kann. Immerhin sind Frankreich, Italien und Spanien die Haupt-Destinationen der Alps Tour, diese drei Länder traf Corona aber besonders hart. „Wann da die Reisebeschränkungen zurückgenommen werden?“, stellt sich Habeler Fragen: „Es wäre sinnvoll, wenn man sich jetzt schon überlegt, was passiert, wenn die Saison nicht mehr beginnen kann. Aber ich weiß nicht, ob man sich da schon Gedanken macht“, hofft Habeler, dass die Verantwortlichen einen Plan in der Hinterhand haben.

Was die monatelange Turnierpause, beziehungsweise ein etwaiger Saisonabbruch für Habeler bedeuten würde, ist noch nicht ganz klar. Einerseits sind Reisekosten der Großteil der Ausgaben. Diese fallen derzeit weg. Andererseits muss Habeler abwarten, wie sich Sponsoren verhalten und ohne Turniere gibt es natürlich auch kein Preisgeld. „Die Fixkosten laufen ja weiter und uns fehlt ohne Turniere die Berufsgrundlage. Es wäre schön, wenn es für uns einen kleinen Teil des Kuchens gibt“, hofft Habeler, dass es auch für ihn eine Unterstützung seitens der öffentlichen Hand gibt.