Neudörflerin Stefanie Kaiser und das zweite Abenteuer in Deutschland

Blomberg lautet die neue Adresse von Stefanie Kaiser. Die Kreisläuferin unterschrieb beim aktuellen Tabellenneunten der deutschen Bundesliga für die kommenden zwei Jahre. „Wir standen vor Weihnachten in Kontakt. Der Verein hat mir seine Pläne präsentiert und wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Es fühlt sich richtig an, jetzt nochmals den Schritt ins Ausland zu wagen. Auch in Hinblick auf die Heim-EM 2024“, erklärt die 29-Jährige.

Die deutsche Bundesliga ist für Kaiser kein Neuland. Bereits in der Saison 2016/17 lief sie für den VfL Oldenburg auf, erzielte dabei 41 Tore. Anschließend wechselte die 82-fache Teamspielerin zum schwedischen Erstligisten Boden Handboll IF, ehe sie im Jänner 2018 zu Hypo NÖ zurückkehrte, für den Rekordmeister spielte Kaiser bereits von 2016 bis 2018.

Nach vier Jahren ist ihr zweites Engagement in der Südstadt beendet: „Für mich persönlich ist das ein sehr guter Schritt, um mich weiterhin sowohl spielerisch, als auch im physischen und mentalen Bereich weiterzuentwickeln“, freut sich Kaiser bereits auf ihre Aufgabe in Blomberg. Dort wird sie eine der wenigen Routiniers sein: „Blomberg ist bekannt für seine Nachwuchs-Ausbildung, hat stets viele junge, talentierte Spielerinnen im Kader.“