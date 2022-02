Steffi Kaiser kehrt nach Deutschland zurück

2016 wagte Kreisläuferin Stefanie Kaiser erstmals den Schritt von Hypo Niederösterreich in die Deutsche Bundesliga. Nun wiederholt sich der Weg der 29-Jährigen.

Kaisers Station in Deutschland ist diesmal aber nicht Oldenburg, sondern Blomberg, aktuell Tabellenneunter.

Kaiser unterschreibt einen Zweijahresvertrag beim Verein aus Nordrhein-Westfalen. „Wir standen vor Weihnachten in Kontakt. Der Verein hat mir seine Pläne präsentiert und wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Es fühlt sich richtig an, jetzt nochmals den Schritt ins Ausland zu wagen. Auch in Hinblick auf die Heim-EURO 2024."

Kaiser will sich weiterentwickeln

Kaiser gilt bei ihrem neuen Verein als Routinier: "Blomberg ist bekannt für seine gute Nachwuchs-Ausbildung, hat stets viele junge, talentierte Spielerinnen im Kader.“

Bei ihrem ersten Stopp in Deutschland (2016/17) brachte es Kaiser für Oldenburg auf 41 Tore. Anschließend wechselte die 82-fache Teamspielerin zum schwedischen Erstligisten Boden Handboll IF.

Was sich Kaiser nun von ihrer dritten Station in Deutschland erwartet? „Für mich persönlich ist das ein sehr guter Schritt, um mich weiterhin sowohl spielerisch, als auch im physischen und mentalen Bereich weiterzuentwickeln.“