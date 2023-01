Die "Bulldogs Austria" luden zum Hallenturnier in Mattersburg

Werbung

Insgesamt zwölf Mannschaften nahmen teil, in Gruppe A waren dies die Bulldogs Austria, die Zurndorf Old Stars, die Gladiators, Inferno, Pleva and the gang und die Uhus. In Gruppe B traten Viola Rosalia, Schwechat, die Senioren Forchtenstein, Viola Fanatics, Good Time Crew, Senioren Wiesen an. Im Finale trafen die Senioren Forchtenstein und die Uhus aufeinander, wobei sich die Forchtensteiner mit 1:0 durchsetzen konnten.