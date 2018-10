Halbzeit im Grunddurchgang. Nach elf Spieltagen der neuen Zwölferliga wissen wir, dass Meister Salzburg vorne seine einsamen Kreise zieht. Dass dahinter das Überraschungsteam St. Pölten zwar abfällt, aber mit einem Polster von 21 Punkten nach wie vor beste Karten auf die Top-Sechs hat. Dass der LASK mit ebenfalls 21 Punkten aufgrund der Qualität so gut wie durch ist und dass die Austria als Vierter mit 17 Zählern eine anständige Ausgangsposition hat.

Ab Platz fünf ist alles andere schon reine Spekulation. Der WAC schwächelte, liegt aber mit 15 Punkten noch immer über dem ominösen Strich. Sturm Graz? Gehört weiter rauf, kommt aber in keinen Lauf. Der Rest gleicht einem unprognostizierbaren Wahnsinn. Hartberg demütigt Rapid, Innsbruck holt überraschend einen Punkt in Salzburg, Altach entführt ein X vom Spiel gegen den LASK.

"Klar ist es eine mentale Herausforderung für alle, weil es irgendwann noch grausig wird" Klaus Schmidt

Mittendrin befindet sich der SV Mattersburg, aktuell Siebenter und voll im Kampf um die Top-Sechs stehend. Verantwortlich dafür sind im Wesentlichen die letzten beiden Heimsiege gegen Innsbruck (2:1) und am Sonntag gegen St. Pölten (2:0) sowie davor der 2:1-Auswärtserfolg bei Sturm. Also steht die Truppe von Neo-Coach Klaus Schmidt mit 13 Punkten längst solide da, das Feld ist aber bis zum Letzten, Admira (9), kompakt. Will man es dramatisieren, so kann man davon sprechen, dass sich vom Fünften, WAC (15), bis zum Zwölften, Admira (9), derzeit acht Klubs um die letzten beiden freien Plätze in der sogenannten Meistergruppe streiten.

Denn nach 22 Runden wird die Liga geteilt. Für die Top-Sechs ist der Abstieg in der Meistergruppe dann weder möglich, noch ein Thema. In der Qualifikationsgruppe geht es hingegen um den Klassenerhalt. Angesichts des dicht gestaffelten Feldes wird jedes Team da die Möglichkeit beim Schopf packen wollen, dem sportlichen Thriller unten zu entkommen. Oder, wie es Schmidt ausdrückt: „Klar ist es eine mentale Herausforderung für alle, weil es irgendwann noch grausig wird. Mitte März ist aufgrund der Teilung dann klar, ob du halbwegs sorgenfrei bist, oder doch noch bis zu den Knien im Dreck stehst. Ich hoffe, dass wir bis dahin voll im Rennen bleiben können und auch den Sprung über den Strich schaffen.“

Rein vom Trend her stimmt die Richtung der Burgenländer jedenfalls. Nach der Flaute zu Beginn der Saison haben sich Kapitän Nedeljko Malic und Co. wieder kontinuierlich herangearbeitet, zuletzt durch einen 2:0-Erfolg gegen St. Pölten. „Das war extrem wichtig für uns“, stellt der Torschütze zum 2:0-Endstand fest. Und auch Andi Gruber, der Grün-Weiß durch sein Tor nach der Pause auf die Siegerstraße bringen konnte, zeigt sich zuversichtlich: „Ich sehe es positiv, was die Top-Sechs betrifft. Wir haben jetzt einmal aufgeschlossen und liegen nicht viele Punkte zurück. Es ist noch einiges möglich.“

Leistungsexplosion nach Wiederbeginn

Jener Andi Gruber war es auch, der mit seinem Treffer sowie seinem gut angetragenen Eckball auf die kurze Ecke nach Wiederbeginn ein Tor und einen Assist zum 2:0 gegen St. Pölten beisteuerte. „Vor der Pause war seine Leistung wirklich schlecht. Ich weiß nicht, was los war – in den Spielen davor hat er hervorragende Leistungen gebracht“, blickt Schmidt auf die ersten 45 Minuten des 23-jährigen Steirers zurück.

Dann allerdings drückte Gruber dem Spiel seinen Stempel auf – sehr zur Freude von Schmidt, der am Sonntag seinen 51. Geburtstag mit drei Punkten feiern konnte: „Ich wusste, dass Gruber von der Leistung her switchen kann. Schön, dass er es prompt unter Beweis gestellt hat.“ Der Torschüte wiederum gab sich selbstreflektiert: „Ich gebe dem Trainer Recht und kann auch mit Kritik umgehen. Wichtig war für mich, dass ich mir für die zweite Hälfte vorgenommen habe, normal weiterzuspielen und einfach meine Leistung abzurufen. Das ist mir dann auch gut gelungen.“

Zufrieden zeigte sich Klaus Schmidt übrigens auch mit dem praktizierten 3-4-3-System, bei dem vorne neben Gruber auf der linken Seite Martin Pusic zentral und Barnabas Varga auf der rechten Seite nominiert wurden – und in der Offensivbewegung auch tatsächlich einen aktiven Dreiersturm bildeten. „Das war der Versuch und auch das entsprechende Signal, dass wir uns nicht in die Hose machen müssen,“ wollte der Chefcoach gerade daheim gegen einen Gegner wie St. Pölten, der zwar von den Punkten her weit besser dasteht, sich aber vom Leistungsniveau auf Augenhöhe befindet, ein bewusst aktives System nach vorne betreiben.

Dass dann auch Varga, der in der Vergangenheit schon die eine oder andere Partie von Beginn an spielte, dann aber wieder vorwiegend bei den Amateuren zum Zug kam, unter Schmidt sein Bundesliga-Startdebüt in dieser Saison feierte, kommt nicht von ungefähr. „Er gefällt mir als Typ, weil er jede Menge Dynamik mitbringt und auch im Training aufzeigt. Zuletzt hat es zwar nicht gepasst mit einem Einsatz, ich habe ihm aber versprochen, dass er seine Chance bekommen wird.“ Der 24-jährige ungarische Legionär leistete mit einem Vorstoß auf der rechten Seite den Assist zum 1:0, davor vergab er per Kopf eine aussichtsreiche Gelegenheit und war generell ein Aktivposten.

Emotionales Duell für Schmidt gegen Altach

Zurück zur Liga. Am Samstag steigt für Mattersburg das nächste Spiel im Pappelstadion. Um 17 Uhr ist Altach zu Gast – ein Duell, das die Burgenländer klarerweise gewinnen wollen, um den jüngsten „Flow“ beizubehalten.

Für eine Person wird das Match gegen die Vorarlberger sehr speziell: Klaus Schmidt. Er war bis Ende der abgelaufenen Saison Chefcoach, sein Vertrag wurde aber nicht verlängert – was ihn, wie er etwa im BVZ-Interview Mitte September erzählte, „wirklich getroffen“ hatte. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Nun steht das Burgenland im Fokus, nicht mehr Vorarlberg. Klaus Schmidt: „Ich hatte dort lange eine super Zeit und kann extrem viel davon profitieren. Dabei belassen wir es. Jetzt bin ich stolzer Trainer des SVM und will mit meiner Mannschaft punkten.“