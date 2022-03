Der Start war golden

Nach zwei Jahren voller Verschiebungen und Absagen haben die Kämpfer von Frieways Karate endlich wieder einen vollen Terminplan. Zum Start nahmen die Nachwuchssportler an einem kleineren Turnier in Ungarn teil, um ihre Form unter Wettkampfbedingungen überprüfen zu können. „Es war uns schon vor dem Antreten klar, dass wir hier keine starken Gegner haben. Mir war es wichtig, die Athleten analysieren zu können um noch weiter an den Details für die kommenden Meisterschaften zu feilen“, so Trainer Balázs Lakner.

Leider machte das Coronavirus auch vor den Top-Athleten des Burgenlands keinen Halt. Zum Tatami-Cup nach Budapest reisten deswegen nur eine Sportlerin und ein Sportler. Sie vertraten den Verein mehr als würdig. Emil Zadina in der Kategorie Kata-U12 und auch seine Klub-Kollegin Tamara Lehner im Bewerb Kata-U14 zogen in das Finale ein. Nach der spannenden Endrunde stand Emil Zadina als deutlicher Sieger fest und durfte sich über den ersten Platz freuen. Tamara Lehner unterlag im Finale knapp, holte Platz zwei.

„Mir war es wichtig, die Athleten analysieren zu können.“

Balázs Lakner, Frieways Karate-Trainer, über den ersten Turniereinsatz in Ungarn

Als Vorbereitung für die kommenden EM-Qualifikationsturniere lud die Nationalteamtrainerin Marianne Kellner die besten Nachwuchssportler Österreichs danach zu einem gemeinsamen Training nach St. Pölten ein. Diese Gelegenheit ließen sich auch die Frieways-Sportler Melanie Trejo, Elena Eidler, Tamara Lehner, Leonie Korner, Emil Zadina nicht nehmen.

„Mich freut es sehr, dass es wieder möglich ist, sportlich aktiver zu sein. Nicht nur bei unseren Wettkämpfern ist das zu bemerken, auch von den Breitensportgruppen ist der Andrang bei den Anfängerkursen sehr hoch“, berichtet Obfrau Eva Pauschenwein vom regen Treiben im Verein.