EM in Zypern voller Premieren für Sigleßer Frieways

Gleich zum Saisonauftakt stand für die Frieways-Sportler das wichtigste Turnier des Jahres am Programm. Tamara Lehner hatte sich noch Ende des Jahres 2022 für die EKF-Jugend-EM (alle Stilrichtungen) in Zypern qualifizieren können und ging dort im U16-Einzelbewerb sowie im Teambewerb mit den Vereinskolleginnen Leonie Korner und Melanie Trejo an den Start.

Nach einer kurzen Verschnaufpause an den Weihnachtsfeiertagen ging es für die drei Frieways-Athletinnen in die unmittelbare Wettkampfvorbereitung. „Für uns war es gut, dass wir uns in Ruhe vorbereiten konnten. Wir haben die Zeit gut genutzt und sind in Topform zur EM aufgebrochen“, so Trainer Balázs Lakner.

Für Coach Lakner wurde ein Traum wahr

Für Lehner, die erst kurz vor der Abreise nach Zypern ihren 14. Geburtstag feierte, war es die erste EM. Die große Bühne war ihr dennoch nicht unbekannt, immerhin holte sie im letzten Jahr bei zwei Weltcupturnieren eine Medaille. Im enorm starken Starterfeld aus den besten 29 Mädchen Europas behielt das Teamküken die Nerven und konnte mit einer sehr guten Leistung den siebenten Platz erringen.

Auch für Trainer Lakner war es eine Premiere. Er durfte das erste Mal als Teamtrainer bei einem Großereignis dabei sein. „Für mich ist ein Traum wahr geworden. Seit ich denken kann, lebe und liebe ich den Karatesport. Jetzt hier zu sein und das Nationalteam zu betreuen ist einfach unglaublich.“ Das Kata-Team, bestehend aus Korner, Trejo und Lehner, zeigte eine solide Leistung und belegte den neunten Platz.