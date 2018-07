Die Austrian Junior Open in Wals (Salzburg) warteten wieder mit einem erlesenen internationalen Feld auf. Sportler aus 26 Nationen waren dabei, darunter auch fünf Kämpfer des Frieways Karateclubs.

Im U16-Bewerb zeigte sich die Bad Sauerbrunnerin Anna Eidler in der Vorrunde in Höchstform und zog souverän in das Halbfinale ein. Dort lieferte sie einer Kanadierin eine Kata auf Augenhöhe und zog denkbar knapp mit 3:2 ins Finale ein, wo eine Italienerin allerdings zu stark war. Ihre jüngere Schwester Elena Eidler zog im U12-Berwerb mit drei Erfolgen ebenfalls in die Vorschlussrunde ein.

Dort kostet ein Ausrutscher nach einem spektakulären Sprung die Finalteilnahme. Mit Wut im Bauch zeigte Eidler eine fehlerfreie Performance im kleinen Finale und holte Bronze. Philipp Holy startete in der U12 und in der Open-Klasse – nach seinem bisher besten Wettkampf belegte er die Plätze sieben und neun. Das Sahnehäubchen auf die Bilanz von Frieways Karate setzte aber einmal mehr das U14-Kata-Team. Kyra Koch, Melanie Trejo und Elena Eidler wiederholten ihren Sieg aus dem Vorjahr und verwiesen die Teams aus Deutschland und Italien auf die weiteren Podestplätze.