Sigleß: Karatekas jubeln über perfekte Gürtelprüfung

Große Freude bei Frieways Karate nach der Gürtelprüfung an den Standorten Mattersburg, Bad Sauerbrunn und Sigleß. Alle 45 Kandidaten der Anfängergruppen haben die Gürtelprüfung erfolgreich gemeistert. „Im Karate lernt man, beharrlich an etwas zu arbeiten und Ziele zu verfolgen. Das sind Eigenschaften, die man auch in anderen Lebenssituationen gut brauchen kann“, ist Eva Pauschenwein überzeugt.