Tamara Lehner platziert sich unter den Besten der Welt

Erst Anfang des Jahres stieg die 14-Jährige Sigleßerin in die U16-Klasse auf und konnte dort stetig ihre Leistungen steigern. Bei Großevents schrammte sie in der ersten Jahreshälfte mehrmals nur knapp am Podest vorbei. Beispielsweise beim Weltcup in Spanien, wo sie letztlich Fünfte wurde.

Im Sommer arbeitete die junge Karate-Sportlerin hart weiter und das machte sich nun bezahlt. Der Wille den Schritt in Richtung Weltspitze zu machen, war riesig und drückte sich nun auch in den Ergebnissen aus. Zunächst holte sie bei der Goju-Ryu-EM in Belgien die Silbermedaille, im Anschluss reiste sie direkt nach Mexiko zum Jugendweltcup, bei dem sie die Bronzemedaille gewann. Die kontinuierlichen Top-Ten-Ergebnisse brachten ihr bereits viele Punkte ein. Der Medaillengewinn in Mexiko pushte sie schließlich auf den fünften Platz in der Weltrangliste.