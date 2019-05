3.150 Starter aus 39 Nationen waren beim Weltcup in Budapest dabei. Die fünfköpfige Rohrbach-Delegation nahm viermal Silber mit nach Hause.

Topfighterin war die 12-jährige Anna Schmidl. Die Marzerin zog bei drei Starts immer ins Finale ein. Zum Sieg reichte es in der U13 (-32 kg, -37 kg) und U16 (-32 kg) aber nicht. Die amtierende Weltmeisterin in der U13-Klasse (-28 kg) kränkelte im Vorfeld ein wenig, lange war gar nicht klar, ob sie in Ungarn an den Start gehen kann.

Auch Bruder Felix Schmidl (14 Jahre) stieg in Budapest auf das Stockerl. Im bisherigen Saisonverlauf gewann Schmidl noch nie mehr als zwei Kämpfe bei einem Turnier. In Budapest zog er mit drei Siegen ins Halbfinale ein, besiegte dort den amtierenden Weltmeister und ließ sich am Ende in der U16-Klasse (-47 kg) Silber um den Hals hängen. Viktoria Hader, Vyonne Schmidl und Michael Mihalits verpassten die Medaillen, holten insgesamt fünf fünfte Plätze.

Trainer Michael Gerdenitsch zeigte sich zufrieden, war aber auch ein bisschen traurig, dass es „bei manchen Kämpfern, wenn es knapp wird und man den Sieg, die Medaille, die nächste Runde erreichen könnte, es sich dann doch knapp nicht ausgeht.“