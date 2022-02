Ein Turnier, zweimal Gold für Anna Schmidl

Besser hätte das erste Saisonturnier für die Marzerin Anna Schmidl nicht laufen können. Die KBC Rohrbach-Fighterin holte beim Europacup in Kroatien Doppelgold in der U16-Klasse.

In der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm startete die Burgenländerin etwas nervös. Nach Siegen gegen die Bulgarinnen Undzhelina Lazarova und Plamena Lukanova traf Schmidl im Endkampf auf die Bosnierin Anja Hekic. Schmidl setzte sich souverän durch und holte damit Gold in ihrer Klasse. Die ehemalige Weltmeisterin der U13-Kategorie startete aber auch in der Klasse bis 55 Kilogramm. Durch den Motivationsschub des ersten Turniersiegs kämpfte sich Schmidl ohne Probleme durch die ersten drei Runden. Im Halbfinale traf die Österreicherin auf eine großgewachsene Bosnierin. Schmidl kämpfte mental stark und nutzte die Fehler ihrer Gegnerin aus.

Im Finale war sie dann gegen die Polin Pola Stolowska klare Außenseiterin. Die Turnierfavoritin brillierte in der Anfangsphase erwartungsgemäß mit ihrer starken Beintechnik und führte nach der ersten Runde klar mit 4:1. Schmidl stellte sich danach besser auf ihre Konkurrentin ein, machte vier Punkte in Folge und jubelte damit über ihre zweite Goldmedaille. „Ich wusste nicht genau, was auf mich zukommt und bin jetzt überglücklich über diesen super Erfolg.“ Ihr Trainer Michael Gerdenitsch pflichtet bei: „Anna wurde von Kampf zu Kampf stärker. Ich bin sehr stolz, was sie hier geleistet hat, überhaupt wie mental stark sie hier war. Und sie hat gezeigt, dass man nie einen Kampf aufgeben soll, einfach top.“ Rohrbachs Obmann Christoph Braunrath meint: „Eine phänomenale Leistung von Anna. Sie war zu Beginn der Saison top vorbereitet – einfach Weltklasse.“

Aufgrund von Verletzungen und Quarantänen war Schmidl die einzige Rohrbacher Starterin. Insgesamt waren in Kroatien 950 Kickboxer dabei.