KBC Rohrbach mit einer starken EM-Beute: Zwei Medaillen!

Europas U10-, U13-, U16- und U19-Elite kämpfte zuletzt in Istanbul um die Nachwuchs-Europameistertitel. Unter den 1.584 Athlethen der verschiedenen Alters- und Gewichtsstufen waren mit Felix Schmidl (U19), Anna Schmidl (U19) sowie Christoph Spielhofer (U16) drei von Coach Michael Gerdenitsch betreute Athleten des KBC Rohrbach dabei.

Felix Schmidl erreichte dabei Silber mit dem Juniors Team Austria in der U19. Im Maturajahr bleibt der Kämpfer somit am Ball. „Ich bin mit meiner Leistung vor allem in den letzten beiden Kämpfen sehr zufrieden“, verabschiedet sich Felix nun in die Allgemeine Klasse.

Anna Schmidl wiederum durfte über Bronze in der Klasse Junior bis 55 Kilo jubeln. Somit holte die 16-jährige Marzerin in ihrer ersten Saison der neuen Altersklasse U19 Edelmetall. „Es war eine sehr gut besetzte Gewichtsklasse, nach zwei gewonnenen Kämpfen ging es dann beim dritten Kampf in die Verlängerung und es kam zu einem Golden Point, da war das Glück nicht auf meiner Seite. Ich bin aber zufrieden mit meinen Kämpfen.“

Auch Christoph Spielhofer legte in der U16 einige Talentproben ab, starker Wert: Platz neun in der Klasse bis 63 Kilo.

Michael Gerdenitsch, der auch als Headcoach des österreichischen Nationalteams aktiv war, zeigte sich über das Abschneiden „stolz, glücklich und ein bisschen böse zugleich“. Denn die eine oder andere knappe sowie unglückliche Niederlage verhinderte ein noch besseres Resultat. „Aber letztlich bin ich sehr stolz, dass wir als Österreich mit 19 Athleten einmal Bold, zweimal Silber und siebenmal Bronze geholt haben.“ KBC-Obmann Christoph Braunrath hob bei seinem Blick auf die diesjährige Nachwuchs-EM die seit fast 20 Jahren kontinuierliche Arbeit der Kickboxschmiede Rohrbach hervor: „Das spricht auch für die Qualität und das Engagement von Trainer Michael Gerdenitsch.“