KBC Rohrbach: Vier Siege in der Goldenen Stadt

Die Goldene Stadt – so bezeichnet man die Hauptstadt Tschechiens. Für zwei Athletinnen des KBC Rohrbachs wurde Prag am vergangenen Wochenende dann auch sprichwörtlich zur Goldenen Stadt. Gleich viermal stand man am obersten Treppchen.

Nur eine Woche nach dem starken Auftritt in Italien zeigte sich das Duo Anna Schmidl und Viktoria Hader abermals in einer herausragenden Verfassung – Doppelgold. Schmidl sicherte sich den Sieg in er U19-Klasse und in der Allgemeinen Klasse bis 55 Kilogramm. Hader war in der Allgemeinen Klasse bis 70 Kilo und 70 plus nicht zu stoppen und fuhr ebenso zwei Triumphe ein. Ein echtes Statement so kurz vor der Weltmeisterschaft im November in Portugal. Dementsprechend groß war die Freude bei Trainer Michael Gerdenitsch: „Ich habe diesmal die Latte sehr niedrig gesetzt und zu den Sportlerinnen gesagt, sie sollen das Turnier als Training unter erschwerten Bedingungen sehen, da wir erst am Montag vom Worldcup aus Jesolo zurück gekommen sind. Ich wurde positiv überrascht, wie stark und souverän alle kämpften. Ein großes Kompliment an das Team. Jetzt heißt es aber kurze Erholung vor der WM im November, dann noch der letzte Feinschliff und das Nationalteam-Trainingslager.“ Nicht nur Schmidl und Hader bewiesen in Prag ihre Klasse, auch die restliche Abordnung aus Rohrbach war in einer starke Form. Der 14-jährige Christoph Spielhofer holte sich Silber in der U16 bis 69 Kilo. Und als Draufgabe Bronze bis 63 Kilo. Emily Roth schaffte ebenso den Sprung aufs Podest – zwei Bronzene.

„Wir sind startklar für die Weltmeisterschaft“

Obmann Christoph Braunrath zog höchst zufrieden Bilanz: „Ich freue mich sehr über diese Erfolge so kurz nach einem sehr intensiven World Cup. Unsere Kämpfer sind startklar für die Weltmeisterschaft. Grandiose Leistung der Sportler unterstützt von Trainer Michael Gerdenitsch.“ Doppelsiegerin Viktoria Hader fiebert dem Großereignis entgegen: „Das war ein super letzter Test für die Weltmeisterschaft im kommenden Monat. Ich bin bereit.“